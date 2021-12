Les adieux s’enchaînent à Marseille. Après Grant Lawrens (César) et Myra Tyliann (Alison), c’est au tour d’Avy Marciano d’annoncer son départ de Plus belle la vie. Celui qui campe le rôle de Sacha Malkavian depuis 2010 dans la série de France 3 explique à nos confrères de Télé Star qu’il s’agit bien d’une sortie définitive et non pas d’une simple pause. « J’ai toujours pensé que la vie d’un personnage ne pouvait pas durer indéfiniment. Avant que ça tourne en rond, j’ai pris la décision de partir », confie l’acteur au magazine.

Cela fait un an que le comédien a pris la décision de partir, provoquant la surprise de la production. « On a réussi à me retenir avec plaisir avec une dernière arche autour de la liberté d’expression et de la cécité. Mais je considère désormais que c’est la fin de Sacha », ajoute-t-il. En juin dernier, son personnage a en effet subi une agression qui lui a fait perdre la vue.

Un adieu à Plus belle la vie mais pas au petit écran

Lors du prime diffusé ce mardi sur France 3, Avy Marciano tenait encore une place importante dans le scénario. Pourtant, l’acteur estime que « Sacha a manqué d’action » et que son « évolution était un peu redondante. »

On ne sait pas encore quelle fin les auteurs de Plus belle la vie vont offrir à ce personnage qui a marqué le quartier du Mistral pendant onze années. Avy Marciano, lui, sera à retrouver l’an prochain sur scène, au théâtre, mais également prochainement sur le petit écran dans Une si longue nuit, une mini-série de TF1​ portée par Mathilde Seigner et Jean-Pierre Darroussin.