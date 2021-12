C’est parti pour une nouvelle édition du Téléthon ! L’opération de collecte de dons commence ce vendredi soir à 18h45 et va durer tout le week-end. Comme d’habitude, les chaînes de France Télévisions se mobilisent, avec une trentaine d’heures de direct prévues, notamment un live depuis Marseille, avec le rappeur Soprano, parrain de l’événement demain samedi à 11h30 sur France 2.

C’est également le retour du terrain. Selon l’AFM, société organisatrice du Téléthon, plus de 10 000 communes et près de 50 000 associations sont engagées dans la collecte de dons et organisent des milliers d’événements dans toute la France. L’objectif de cette 35ème édition est clairement de revenir à la normale après une édition 2020 marquée par le Covid 19. L’an dernier plus de 77 millions d’euros avaient été collectés, soit une forte baisse par rapport au Téléthon 2019, qui avait atteint le score de 87 millions.

La pédagogie par l’exemple

Pour convaincre de l’utilité du don, le Téléthon 2021 met l’accent sur la thérapie génique. Avec l’exemple notamment de Jules, un garçon de 5 ans. « Avant le traitement, Jules était emprisonné dans son corps, il était sous assistance respiratoire 24h/24, il n’avait pas aucune force, pas même celle de tenir sa tête. Aujourd’hui, il respire seul, se tient debout, fait de vélo, apprend à marcher », explique l’association, qui affirme également sur l’affiche de l’événement que « Le Téléthon a tout changé »

Pour rappel, il est possible de donner en appelant le désormais bien connu 36 37, par Internet, via les challenges organisés en ligne, ou encore grâce à une grande tombola. A vos marques, prêts, donnez !