Le chiffre de la semaine

Le travail des journalistes d’Envoyé Spécial se voit récompensé. Jeudi, le programme de France 2 consacrait un reportage aux témoignages de plusieurs femmes accusant l’ex-ministre Nicolas Hulot d’agressions sexuelles lors de faits datant de 1989 à 2001. Quatre ans de travail ont été nécessaires aux équipes du magazine, qui a battu son record d’audience de la saison. Au total, 3,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices ont suivi l’émission, soit une part de marché de 16,6 %. Il s’agit d’un score bien supérieur à la moyenne des six numéros diffusés depuis la rentrée, regardés par 1,8 million de personnes pour une part d’audience de 9,1 %.

Le flash info

Après Thierry Ardisson, c’est au tour de Michel Drucker de rendre hommage aux personnalités décédées. Selon nos confrères du Parisien, l’animateur s’apprête à mettre en boîte des numéros spéciaux de Vivement Dimanche consacrés notamment à Georges Pernoud, Jacques Martin, Christophe ou Annie Cordy. Lors de ces émissions un peu particulières, les proches des défunts referont le fil de leur vie et raconteront leurs souvenirs.

L’instant zapping

Volonté de faire un bon mot ? Véritable interrogation ? On ne sait pas ce qu’il s’est passé dans la tête de Karine Le Marchand au moment du tournage de La France a un incroyable talent, mais il semblerait que l’animatrice ne connaisse pas vraiment Aya Nakamura. Lors de la sixième soirée des auditions diffusée mercredi sur M6, le Duo Malicanto est monté sur scène. Marie, une chanteuse lyrique au répertoire particulier, n’a pas choisi de chanter un opéra mais a repris Anissa de Wejdene.

Jusqu’à elle est partie inventer des syllabes pour faire rire la galerie, alors que son nom de famille c’est Mfayokurera ? T’arrives à dire Mfayokurera mais pas Aya Nakamura ? Bizarre @KarineLMOff pic.twitter.com/J07rhTrMUm — Aya Nakamura Charts (@ayacharts) November 25, 2021

« Aaah, c’est le truc, là ! Najakamajaranamana ? », s’interroge l’animatrice en coulisses. Le mot d’esprit a du mal à passer pour les internautes qui se souviennent encore de la bourde de Nikos lors des NRJ Music Awards en 2018. Pendant la cérémonie, le présentateur avait annoncé sa venue en la nommant « Yaka Nakamura ».

Les infos « pop-corn »

Ce n’est pas encore l’heure des vacances scolaires pour les professeurs, que ce soit dans la réalité ou en fiction. La preuve : JoeyStarr a repris cette semaine le chemin des studios de tournage pour y tourner de nouveaux épisodes du Remplaçant, la série dans laquelle il incarne un professeur de français. Le personnage de Nicolas Valeyre sera accompagné de nouveaux membres dans l’équipe enseignante puisque Arnaud Ducret, Oxmo Puccino et Amelle Chahbi rejoignent le casting.

Ça sent la fin pour Koh-Lanta. On ne parle pas des répercussions de « l’affaire Teheiura » mais bien de l’épilogue de La légende, la saison diffusée depuis la rentrée sur TF1. Le mardi 14 décembre, le public assistera à la mythique épreuve des poteaux (eh oui, l’orientation, ce sera la semaine précédente). Lors de cette soirée en direct, l’un des aventuriers ou l’une des aventurières remportera un joli chèque de 100.000 euros.

Elle nous en parlait en début de saison, et elle l’a fait. Ce vendredi, Cristina Cordula mettait toute sa carrière en danger (on exagère peut-être un peu) en participant pour la première fois aux Reines du shopping, l’émission qu’elle incarne depuis 2013. Comme des milliers de candidates avant elle, l’animatrice a dû faire son shopping en se pliant aux exigences d’un thème. En l’occurrence, « look de soirée chic ». Sans grande surprise, Cristina Cordula a remporté la compétition avec une note moyenne de 16/20 attribuée par ses concurrentes et a reversé les 1.000 euros remportés à l’association Innocence En Danger.