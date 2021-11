Il ne s’en est jamais caché, Cyril Hanouna compte bien animer le débat politique en amont de l’élection présidentielle. Le 16 décembre, l’animateur de Touche pas à mon poste le prouvera en animant le premier numéro de Face à Baba, sa nouvelle émission dont Eric Zemmour sera le premier invité, sur C8. « On a lancé cette nouvelle émission et on s’est dit pourquoi pas lui en premier puisque apparemment, il a des grosses annonces à faire en décembre », a justifié le présentateur lors du 6 à 7 cette semaine, en faisant référence à la réunion publique que le polémiste tiendra au Zénith de Paris le 5 décembre prochain.

Deux ou trois éditorialistes accompagneront Cyril Hanouna face à Eric Zemmour lors de cette nouvelle émission qui ne sera pas exclusivement dédiée aux personnalités politiques mais à celles et ceux « qui font l’actualité du moment », promet le communiqué de presse de la chaîne. « Là, on fait un invité parce qu’on a la matière pour faire deux heures et demie avec Eric Zemmour mais il y aura aussi des émissions où il y aura toutes les personnes qui ont fait l’actu de la semaine », a ajouté Cyril Hanouna.

Eric Zemmour face à Cyril Hanouna à deux reprises ?

L’animateur a par la suite précisé que Face à Baba n’était pas la nouvelle émission politique dont il avait précédemment parlé dans la presse. Son nom ? C’est déjà à vous de voter. Dans ce programme, 200 personnes présentes dans le public seront dotées d’un boîtier grâce auquel elles voteront sous forme de sondage. « On aura tous les candidats à la présidentielle », insiste Cyril Hanouna qui indique ensuite que s’il se déclare candidat, Eric Zemmour sera à nouveau invité dans cette émission.