La fin est proche pour la 16e saison de L'amour est dans le pré ! Ce lundi 22 novembre, M6 diffuse la première partie du bilan de l’aventure des agriculteurs, avant une ultime partie une semaine plus tard.

Avant de passer en mode Noël, 20 Minutes vous propose de replonger dans cette saison en vous proposant un petit florilège de ses moments les plus forts

Hervé et Stéphanie, le couple phare de cette saison 16

S’il y a bien une chose que l’on retient, c’est le couple d’Hervé et de Stéphanie. Drôles et touchants (et parfois un peu gênants), ils nous ont offert des moments cultes tout au long de l’aventure. A commencer par leur première nuit d’amour, commentée sans pudeur face caméra, avec son lot de détails. Si on a bien compris, l’agriculteur a failli complètement « user » sa prétendante dans une nuit qui fut « intense », au point de déplacer le lit et de suggérer l’utilisation de chaînes (avec humour, bien sûr). Sacrée nuit, en effet !

Autre séquence culte de nos deux tourtereaux : la façon « peu banale » de Stéphanie de montrer à Hervé qu’elle a tourné la page avec son ex. Et ici, les pages sont mêmes plus que tournées, elles sont déchirées en petits morceaux. En plein repas, c’est tout un album photo d’elle et de son ex-compagnon qui est passé sous les doigts destructeurs de la prétendante, qui y allait même de son petit commentaire, « c’est solide en plus, je vais prendre les ciseaux peut être » s’est-elle exclamée. Une hargne qui a mis mal à l’aise l’agriculteur de 43 ans, déstabilisé par la scène (et on le comprend !).

La dispute entre Vincent et Stéphanie

La nourriture, c’est sacré chez Vincent, et les téléspectateurs l’ont bien remarqué début novembre. Alors que le repas venait de se finir pour Vincent le vigneron et Stéphanie, cette dernière a décidé de donner les restes aux chiens. Quelle erreur… « La bouffe, ça se gagne ! » s’est-alors exclamé Vincent, avant que la dispute ne s’amplifie encore plus pour une histoire de dosage de vinaigrette… Entre des « ferme ta bouche » et des hurlements, nos deux sanguins ont failli en venir aux mains.

"Ne me crie pas dessus !"

Vincent et Stéphanie se disputent !#ADP lundi à 21.05 pic.twitter.com/mpobxaVTEy — M6 (@M6) October 30, 2021

Le speed dating sans faute de Delphine et Ghyslaine

En seulement quelques secondes, le couple Delphine et Ghyslaine semblait déjà être une évidence. Lors des premiers épisodes, nous avons assisté à une leçon de drague parfaitement maîtrisée pour la première candidate lesbienne de l’émission.

Entre une attirance physique indéniable, des compliments sincères et des conversations qui induisent déjà un avenir commun, Ghyslaine n’y est pas allée par quatre chemins, et ça a marché. A tel point qu’on en était presque à se sentir de trop face à cette alchimie sans équivoque.

L’indécision de Franck face à ses deux prétendantes

Du côté de Franck, la tâche n’est pas apparue si évidente. Alors qu’il avait laissé partir Cécile pour Anne-Lise, le sylviculteur a semblé ensuite regretter son choix, persuadé d’avoir laissé partir « la femme de sa vie ». Sauf qu’à ce moment-là, Anne-Lise est toujours présente. Ccoup dur pour celle qui pensait enfin avoir la voie libre, et qui a donc, à son tour, décidé de partir.

Anne-Lise prend une décision radicale et décide de quitter Franck 💔#ADP pic.twitter.com/lROSCZnGuA — M6 (@M6) November 1, 2021

Franck, maintenant seul, ne pense plus qu’à faire revenir Cécile, et décide donc de lui envoyer une déclaration par SMS, comme ultime espoir. Pas facile à suivre, tout ça…

Le départ précipité d’Hafsa, en pleine nuit

Vincent, éducateur équestre, a toujours pris soin de partager équitablement l’attention portée à ses deux prétendantes. Cependant, une préférence pour Natacha est vite apparue, et a été confortée par l’avis de ses proches. A la fin d’une soirée avec ces derniers, Vincent décide de rompre le suspense en annonçant sa décision à Hafsa, mais est surpris de voir que cette dernière dort déjà.

Sans attendre, il se tourne alors vers Natacha, et lui annonce que c’est elle qu’il a choisi de garder. Coup de théâtre quand Hafsa se réveille et comprend que son aventure avec Vincent non seulement s’arrête là, mais aussi qu’elle en est la dernière notifiée. Ni une ni deux, les valises sont bouclées, et c’est une Hafsa plus renfermée que jamais qui quitte les lieux, en pleine nuit…