Après la perche, les poteaux ? « Ce ne serait pas improbable que je fasse Koh-Lanta (…). J’aime le côté aventure, je suis un mec dingue de challenges », a déclaré Renaud Lavillenie dans les colonnes du Magazine L’Equipe paru samedi.

L’hebdomadaire lié au quotidien sportif a consacré son dernier numéro à l’émission phare de TF1 et, à cette occasion, a organisé un entretien croisé entre Claude, candidat de la saison anniversaire La Légende en cours de diffusion, et le perchiste. Le champion olympique de 2012, en ainsi profité pour glisser qu’il se verrait bien dans l’émission une fois sa carrière sportive finie. « J’en parlerai à Denis [Brogniart] », a-t-il précisé.

En 2010, l’édition Le Choc des héros avait effectivement fait concourir d’ex-sportives et sportifs tels que Franck Leboeuf, Myriam Lamare, Frédérique Jossinet ou Gwendal Peizerat, entre autres, mais rien ne dit que la production envisage de renouveler l’expérience.

« On ne s’identifie pas à un champion du monde »

Dans un autre article du Magazine L'Equipe, Denis Brogniart rappelle ainsi que le programme préfère miser sur des anonymes. « Les téléspectateurs sont très attachés à ça car ils s’identifient aux candidats. Si demain vous mettez Martin Fourcade en lice, le phénomène d’identification sera moins fort : on ne s’identifie pas à un champion du monde, on a de la curiosité pour lui. Et aujourd’hui, le principal ressort de Koh-Lanta, c’est de vivre une aventure par procuration », explique l’animateur.

Romain Lavillenie risque donc fort de devoir continuer lui aussi à expérimenter épreuves de confort et d’immunité devant son écran de télévision. Même s’il tend la perche à la production.