Le match France - Nouvelle-Zélande de samedi est instantanément entré dans la grande histoire du sport tricolore. Quelque 6,2 millions de personnes l’ont suivi en direct sur France 2, soit une part d’audience (pda) de 28,6 %. La renversante victoire française permet à la deuxième chaîne de trôner en tête des audiences de la soirée de samedi.

Elle devance France 3, qui avec la fiction Meurtres dans les trois vallées, a captivé 4,41 millions de fans d’intrigues policières (19,9 % de pda), et surtout TF1 qui retransmettait la 23e édition des NRJ Music Awards. La cérémonie a rassemblé 4,1 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (18,3 % de pda).

La première chaîne pourrait voir le verre à moitié plein – il s’agit du plus faible score historique du show – mais, ce dimanche, elle insiste sur la moitié la plus remplie. L’émission a réalisé de bonnes audiences « sur les cibles ». A savoir 37 % de pda sur les Françaises responsables des achats de moins de 50 ans (contre 23,9 % pour le match de rugby de France 2), 40 % sur les 15-34 ans, 41 % sur les 4-10 ans, et 31 % sur les 25-49 ans.