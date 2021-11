Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube !

Le chiffre de la semaine

Un foyer français sur deux possède au moins un animal de compagnie, mais cela ne veut pas dire pour autant que les émissions avec des bêtes à poils sont toujours des succès d’audience. Le dernier programme produit par Christophe Dechavanne pour C8 en est le parfait exemple. Diffusés en prime le samedi 6 et le samedi 13 novembre, les deux numéros de Mon maître est une célébrité n’ont attiré que 170.000 téléspectateurs et téléspectatrices en moyenne, pour une part de marché de 0,8 %. Face à cet échec, la chaîne a décidé de déprogrammer la suite du divertissement.

Le flash info

J-34 avant que le père Noël vienne déposer les cadeaux sous le sapin… En attendant l’heure fatidique, les abonnés à la TV d’Orange (oui, cette info est excluante pour tous les autres) peuvent se brancher à la chaîne du père Noël dès ce samedi. Développé avec les chaînes jeunesse du groupe M6, le canal est à trouver en tapant le numéro 31 sur sa télécommande jusqu’au 2 janvier. Des films et séries animées sur le thème de Noël sont à regarder de 6 heures à 22 h, des Bisounours à Beethoven en passant par Barbie.

L’instant zapping

Quand on s’appelle Alexander Skarsgård ou Emily Ratajkowski, on veut bien croire que son nom est difficile à prononcer. Mais quand on se nomme Philippe Etchebest, le niveau de tolérance est bien moindre. Le chef en a vécu l’amère expérience ce jeudi dans Objectif Top Chef. Karine, une mère accompagnant son candidat de fils, n’a pas été en mesure de saluer correctement l’animateur de l’émission. « Bonjour chef Echebech », a d’abord lancé la maman, coupant son interlocuteur dans son élan, qui a alors décidé de recommencer la séquence de son entrée.

"Ta mère m'a bien fait rire !"

« Bonjour monsieur Echtebech… » C’est encore raté pour cette fois-ci. Philippe Etchebest s’y est repris à quatre reprises avant d’abandonner l’idée de faire correctement prononcer son nom à Karine. « Bonjour Etchtebetst », a-t-elle carrément sorti dans un excès de désespoir sans prendre le temps de dire « chef » ou « monsieur ». La réaction du cadreur, caché derrière son masque et sa caméra, rend la séquence d’autant plus savoureuse.

Les infos « pop-corn »

En parlant de chef, celui-ci doit probablement voir son nom moins écorché que celui de son confrère. Cyril Lignac s’illustre chaque jeudi en tant que juré du Meilleur Pâtissier mais il va prochainement enfiler à nouveau son tablier. À partir du lundi 6 décembre à 18h40, le cuisinier sera aux commandes de Tous en cuisine spéciale « menus de fêtes ». Foie gras poêlé, vol-au-vent de volaille, ravioles de langoustines, burger de Noël, bûche aux fruits exotiques seront notamment au menu. Le programme lancé lors du premier confinement avait déjà connu une telle déclinaison l’an dernier à la fin du mois de décembre, et avait fédéré 1,7 million de cuistots.

Clap de début pour le clap de fin de Section de recherches. Le tournage de l’ultime épisode de la série de TF1 a démarré cette semaine dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans le communiqué de la chaîne, on apprend que certains comédiens et comédiennes ayant quitté la fiction il y a plusieurs années feront leur retour pour cette occasion. Linda Hardy (Claire Linsky dans les saisons 3 et 4), Virginie Caliari (Mathilde Delmas dans les saisons 1 à 7) et Jean-Pascal Lacoste (Luc Irrandonéa jusqu’à la saison 8) seront de la partie avant de dire définitivement adieu à Section de recherches.

Laurent Guimier est appelé à la rescousse. Le 30 novembre prochain, le directeur de l’information de France Télévisions animera, au côté de Léa Salamé, le deuxième numéro d’Elysée 2022 pour un débat des cinq candidats et candidates LR à la veille du Congrès des Républicains. C’est normalement Thomas Sotto qui aurait dû être à la place du patron de l’info mais, en raison de sa relation amoureuse avec la conseillère en communication du Premier ministre Jean Castex, le journaliste a été débarqué​.