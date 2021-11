Vive le vrai public et leurs vrais applaudissements ! Ce soir, Cannes accueille à nouveau les NRJ Music Awards après une année de délocalisation. En décembre 2020, la cérémonie s’était tenu à huis clos à la Seine musicale, tout près de Paris. Pour pallier le manque de public, la production avait décidé d’utiliser de faux applaudissements pour mettre l’ambiance. Mission échouée, l’utilisation un peu trop fréquente du bouton ayant gâché le plaisir des fans devant leur télé.

Ce samedi 20 novembre, pas de risque d’overdose de faux applaudissements car 2.000 spectateurs et spectatrices prendront place dans le Palais des Festivals. Sur scène, une vingtaine d’artistes défileront : Gims, Ofenbach, Juliette Armanet, Amir, ainsi que les youtubeurs Mcfly et Carlito. Angèle fera également son grand retour à la télévision à l’occasion de la sortie de son nouvel album.

De leur côté, Amel Bent, Hatik, Clara Luciani, Dadju, Grand Corps Malade, Louane, Jérémy Frérot, Kendji Girac, Soprano, Tayc, Vitaa et Slimane seront toutes et tous présents pour défendre leur titre dans la catégorie « chanson francophone de l’année ».

Quatre artistes internationaux (dont deux en duplex)

Côté international, l’émission n’est pas en reste puisqu’elle accueillera Ed Sheeran et Imagine Dragons. Adele et Coldplay seront aussi de la partie mais ne seront pas en direct. Les deux artistes ont enregistré leur prestation en amont, comme l’ont fait Dua Lipa et Angèle l’an dernier.

D’autres personnalités viendront sur scène, non pas pour chanter mais pour remettre les prix de la soirée. Les noms des gagnants et gagnantes seront donnés par Cauet, Cindy Bruna, DJ Snake, Duncan Laurence, Franck Gastambide, Inès Reg, Iris Mittenaere, Just Riadh, Keen’V, La Zarra, Lena Situations, Manu Levy, Shy’m, Tom Gregory et Polo & Pan. Et bien évidemment, comme chaque année depuis 2009, Nikos Aliagas orchestrera le show.