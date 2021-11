Ça y est, on connaît le nom des trois couples qui se disputeront la victoire de la onzième saison de Danse avec les stars. Vendredi, la demi-finale a d’abord offert leur qualification à Tayc et Fauve Hautot, bluffants avec un contemporain sur l’air de N’insiste pas, une chanson de Camille Lellouche en hommage aux femmes victimes de violences conjugales. Dans la deuxième partie de l’émission, Bilal Hassani et Jordan Mouillerac ont été envoyés en finale alors que Michou et Aurélie Pons devaient à nouveau s’affronter au face-à-face.

Lors de l’épreuve de la dernière chance, le youtubeur et Elsa Bois sont parvenus à obtenir une plus forte adhésion du public qui a préféré les sauver, au détriment d’Aurélie Pons et Adrien Caby dont le parcours s’est arrêté aux portes de la finale. Avant qu’ils n’entament leur première chorégraphie de la soirée, TF1 a choisi de diffuser un magnéto consacré à la grande complicité de Michou et sa partenaire.

« J’avoue, je commence à me lâcher, là »

« Tous les deux, on s’entend trop bien. On se complète un peu. On est un duo avec une bonne alchimie », explique le youtubeur. Un sentiment qu’exprime également Elsa Bois : « Je suis hyper heureuse de l’avoir aujourd’hui dans ma vie et je n’ai pas envie qu’il en sorte de sitôt. » Jusque-là, on se dit que tous les binômes en compétition pourraient avoir le même discours. Mais ça, c’était avant que Michou en dise davantage. « Avec Elsa, c’est compliqué. En fait, on est amis mais je crois que je veux qu’on soit plus qu’amis mais je n’y arrive pas », a-t-il révélé lors du prime.

« Il se livre de plus en plus sur les magnétos », n’a pas manqué de souligner Camille Combal à la fin de leur prestation sur Parce que c’est toi de Vianney et Mentissa. « J’avoue, je commence à me lâcher, là », a réagi Michou dans un éclat de rire. Le public aura-t-il droit au bisou tant attendu lors de la finale la semaine prochaine ?