A la suite de la mise en examen pour viol de l’acteur Ary Abittan début novembre, la chaîne M6 et les producteurs d’une série dans laquelle il jouait ont pris une décision rapide. Le tournage continue, mais sans Ary Abittan.

Comme le révèle le magazine Télé Star, Ary Abittan tournait depuis le 11 octobre, entre la Côte d’Azur et la Réunion, un polar en quatre épisodes de 52 minutes pour M6, aux côtés d’Odile Vuillemin, Elodie Frégé et Helena Noguerra. Il sera finalement remplacé par Jonathan Zaccaï et ses scènes précédemment mises en boîte seront retournées.

Le magazine annonce que ce sont ainsi une quinzaine de jours de tournage qui sont ajoutés au planning d’origine. Le prochain film avec Ary Abittan, le très attendu Qu’est-ce qu’on a tous fait au bon Dieu ?, est prévu pour une sortie salle le 2 février prochain.