Alors qu’elle fait son grand retour avec un nouvel album, 30, ce vendredi, la chanteuse Adèle sera dès le lendemain l’invitée exceptionnelle des NRJ Music Awards sur TF1. Une exclusivité européenne et donc un joli coup pour la chaîne et la radio. La 23e édition des NRJ Music Awards​ est présentée comme toujours par Nikos Aliagas et sera retransmise en direct depuis le Palais des festivals et des congrès de Cannes. Reste à savoir si Adèle se produira en direct, voire même si elle sera vraiment à Cannes. La magie de la télé.

Adèle n’est pas la seule star attendue à ces NRJ Music Awards 2021, avec également, la participation de son compatriote Ed Sheeran, ainsi qu’Imagine Dragons, Angèle, Gims, Clara Luciani, Amir, Amel Bent, Juliette Armanet, Hatik, Tayc… Pour tous les goûts.