Un nouveau programme de rencontre pour France 2. Trois mois après l’arrêt des Z’amours, la chaîne dévoile qu’elle travaille à une émission qui sera présentée par Faustine Bollaert​. Produit par Satifaction, Un flirt & une danse proposera de faire se rencontrer des célibataires via une danse. Et rien qu’une danse. Sans possibilité de se parler, les participantes et participants devront choisir, après une danse, s’ils souhaitent se revoir ou non.

« Ils vont apprendre une même chorégraphie adaptée à leur personnalité et à leur histoire puis, ce n’est que sur notre plateau, en public, qu’ils vont se rencontrer pour la première fois en dansant », explique France 2 qui place son programme dans la perspective post-confinements et cible ainsi « des célibataires voulant renouer avec le plaisir de se séduire "en vrai". »

L’émission sera en tournage prochainement et aucune date de diffusion du programme n’a été annoncée.