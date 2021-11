Pendant plus de 30 ans il a interprété le rôle de John Abbot dans la série. Jerry Douglas, véritable star des Feux de l'amour, est décédé mardi à l’âge de 88 ans des suites d’une « brève maladie », ont annoncé plusieurs médias américains, dont Variety. Une information confirmée par les producteurs de la série sur le compte Twitter officiel de Young and restless (le titre original).

Please join us in sending our condolences to the family of Jerry Douglas, known for his long-running role as the iconic John Abbott on the The Young and the Restless. He will be greatly missed by the Y&R family. ❤️ pic.twitter.com/7Kihvgqiel