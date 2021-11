Invitée de l’émission Une ambition intime présentée par Karine Le Marchand sur M6, Marlène Schiappa est revenue sur les raisons qui l’ont poussée à reporter l’interview avec la présentatrice. La ministre déléguée en charge de la Citoyenneté a en effet repoussé l’échange après avoir fait une fausse couche. « J’ai eu un début de grossesse qui ne s’est pas bien passé et qui s’est terminée par une fausse couche qui était compliquée, a-t-elle confié avant d’expliquer la façon dont le Premier ministre Jean Castex l’a accompagnée.

« Au début, je n’ai pas osé dire ce que j’avais parce que la politique est un milieu ultra-concurrentiel, quand vous avez une fragilité, les gens ne sont pas dans l’empathie, a-t-elle admis. J’ai fini par le dire, d’abord parce que je me sentais trop mal et parce que je n’avais pas le cœur de mettre mon réveil à 5h30 pour aller faire une matinale et défendre l’action du gouvernement. Je l’ai dit au Premier ministre et j’ai été surprise agréablement parce que j’ai été hyper soutenue ». Et de conclure sur la honte qui entoure les fausses couches. « On n’ose pas, on a un peu honte et je ne sais pas pourquoi, car il n’y a pas de honte ».