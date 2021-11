« Je peux lire ce que tu as écrit ? » À cette question posée par Clément Rémiens, Raphaëlle ne sait quoi répondre. Lundi, à Paris, l’adolescente de 17 ans perd quelque peu ses moyens face à l’acteur de la série Ici Tout Commence qui demande à découvrir son petit texte de motivation, ticket d’or lui ayant permis de le rencontrer après avoir remporté un concours lancé par 20 Minutes. Assis en tailleur dans la loge des comédiens et comédiennes, le héros du feuilleton de TF1 prend le temps de lire ses quelques phrases. « Je suis d’accord avec toi sur plein de choses », dit-il en lui rendant le message.

Peu de temps après, Benjamin Baroche fait à son tour son arrivée dans la salle d’interview. Quelques secondes auparavant, il était sur la scène de l’auditorium de la Cité des sciences et de l’industrie. Là, environ mille fans l’ont acclamé dans le cadre d’une convention organisée autour de la série. Au total, 27 comédiennes et comédiens étaient réunis pour fêter le premier anniversaire de la fiction quotidienne. Dans la salle, les spectateurs et spectatrices rient en découvrant le bêtisier, manquent de s’écharper pour recevoir des cadeaux des mains des acteurs et des actrices et chantent le générique interprété par Gims.

Un étage plus bas, Raphaëlle peine à réaliser ce qui lui arrive. « Hyperstressée », la fan d’Ici Tout Commence a rêvé, la nuit précédente, qu’elle n’arrivait pas à l’heure au rendez-vous. Finalement, grâce à la large avance qu’elle a prise afin que son cauchemar ne devienne pas réalité, elle peut souffler avant de rencontrer les deux acteurs. Pendant quinze minutes, la jeune fille pose les questions qu’elle souhaite à ceux qui se glissent chaque jour dans la peau de Maxime Delcourt et Emmanuel Teyssier. Au total, elle en a préparé quinze, chez elle, en seulement « dix minutes », promet-elle. Prise par le temps, elle ne pourra en poser que sept.

« Ça a dépassé toutes mes espérances »

« Je l’aime trop, je l’adore, s’exclame-t-elle à propos de Clément Rémiens en sortant de la salle, après avoir eu le droit à sa photo avec le comédien. Je suis choquée de tous les compliments qu’il m’a faits. » Les larmes aux yeux, il faut du temps à Raphaëlle pour redescendre sur Terre. Et même lorsqu’on la recontacte le lendemain, on sent bien qu’elle n’a pas vraiment toujours atterri. « J’y pense beaucoup, je suis un peu vaseuse, je ne sais pas… », raconte-t-elle.

« Je m’attendais à être plus intimidée et le feeling est bien passé. Ce qui m’a le plus marquée, c’est le fait qu’ils soient aussi abordables et réceptifs aux questions. Ça a dépassé toutes mes espérances », résume-t-elle. À la fin de la journée, Raphaëlle a pu, cette fois-ci comme tout le monde, obtenir des photos dédicacées de la part d’autres comédiens et comédiennes. Encore perturbée par sa rencontre avec Clément Rémiens et Benjamin Baroche quelques minutes plus tôt, elle n’a même pas pensé à prendre des selfies, comme l’a fait la majorité des autres fans.

Si elle veut rattraper son erreur, elle pourra se rendre à Saint-Laurent-d’Aigouze, dans le Gard, où se tourne Ici Tout Commence. Devant les grilles de l’institut fictif, plusieurs dizaines de fans se pressent chaque jour pour rencontrer leurs idoles. Dans les semaines à venir, des caméras devraient faire leur apparition sur la place du village pour recueillir leur parole, puisque TF1 prépare un documentaire sur le succès de la série. Il sera prochainement diffusé sur l’une des chaînes du groupe.