« Super Nanny » a fait un faux départ ! Deux ans après avoir annoncé qu’elle quittait l’émission afin de « se consacrer à de nouveaux projets », Sylvie Jenaly effectue son retour ce mercredi soir à 21h05 sur TFX pour une nouvelle saison.

Malgré sa prise de distance avec le petit écran, le public ne l’a pas oubliée. La notoriété, Sylvie Jenaly la constate lorsqu’elle sort faire ses courses. Il n’est pas rare qu’on la reconnaisse et qu’on lui demande de poser pour des selfies ou de signer des autographes. « Certains me disent "Oh la la j’ai du mal avec ma fille ou mon fils !". Si j’engage la conversation en posant des questions, alors ils peuvent me demander des conseils. » Mais le plus souvent, c’est via les réseaux sociaux que les parents sollicitent son aide.

« Ce métier est hyper formateur, c’est passionnant »

Cela n’est pas pour déplaire à la spécialiste de l’éducation des enfants, par ailleurs gouvernante – un métier consistant, résume-t-elle à « jouer un peu le rôle de maîtresse de maison, sans faire d’ombre à la maîtresse de maison » –, qui n’éprouve aucune lassitude.

« Je suis toujours en recherche de solutions, donc ce métier est hyper formateur, c’est passionnant. Je m’efforce de trouver LA solution pour CHAQUE enfant. Mais pour ça, il faut comprendre qui ils sont, leur personnalité, caractère, mode de vie… C’est une remise en question permanente. C’est de l’humain de toute façon. Donc, quand on aime l’humain… Tout le monde y trouve son équilibre et son compte, c’est ça qui est magique », nous confie-t-elle.

Nouvelles problématiques

Avec la pandémie de Covid-19, Sylvie Jenaly a eu de nouvelles solutions à trouver. La crise sanitaire a bouleversé le quotidien de bien des familles et l’a poussée à adapter ses conseils à de nouvelles situations. Concilier vie professionnelle et vie familiale dans un même espace est ainsi une gageure pour bien des parents.

« Trouver cet équilibre, c’est LA difficulté qu’ont rencontrée tous les parents. Ça dépend d’énormément de choses : de la configuration de l’appartement ou de la maison, du nombre d’enfants, du nombre de mètres carrés… Ça a forcément été un drame pour certains, et une aubaine pour d’autres. Quoi qu’il en soit, il faut prendre ses dispositions, car ça demande une organisation totalement différente de celle qu’on connaissait auparavant. Et qui dit organisation, dit "mieux vivre" », explique-t-elle.

Ces nouvelles préoccupations, apparues depuis un an et demi, seront évoquées dans cette saison inédite de Super Nanny. Les fidèles du programme retrouveront également les thématiques phares : familles recomposées, temps passé sur les écrans, jalousie dans les fratries… Mais surtout, les lunettes rouges et le carré strict qui nous avaient manqué.