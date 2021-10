Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Elle est de retour pour tenter de déjouer les mauvais tours. Me Gabrielle Munchovski, interprétée par Isabelle Nanty, plaide à nouveau au tribunal dans la quatrième saison de Munch, diffusée depuis le 21 octobre dernier. Le coup d’envoi donné la semaine dernière a attiré 4,4 millions de fans, un score en baisse de 600.000 personnes par rapport à la précédente saison, lancée en janvier 2020. Toutefois, la série de TF1 se rattrape avec le replay qui offre à Munch 600.000 téléspectateurs et téléspectatrices supplémentaires.

Le flash info

Vous pensez avoir croisé Denis Brogniart dans la rue il y a deux jours ? Il va probablement falloir prendre rendez-vous chez l’ophtalmologue. L’animateur s’est envolé loin de la France il y a plusieurs semaines pour tourner la prochaine saison de Koh-Lanta. Si son lieu d’atterrissage reste secret, on sait que la production de l’émission n’est pas retournée en Polynésie française, où ont été filmées les saisons des Armes secrètes et de La légende. Cette fois-ci, direction l’Asie, selon un hashtag subtilement placé par Denis Brogniart sur l’un de ses derniers posts Instagram.

L’instant zapping

Il n’était pas « au top » de sa forme et il ne sera probablement jamais au top des charts non plus. Vendredi, Mohamed Bouhafsi s’est fait hypnotiser par Messmer, invité par Anne-Élisabeth Lemoine dans C à Vous. Visiblement très réceptif, le journaliste et chroniqueur a été sommé par l’artiste de camper un personnage, celui d’une rock star.

Pas de story média pour @mohamedbouhafsi qui se fait hypnotiser par Messmer sur le plateau de #CàVous 😱😂 pic.twitter.com/iyt4zo7YcW — C à vous (@cavousf5) October 29, 2021

« Vous aimez jouer le piano, vous êtes devant une foule de dix personnes autour d’une table et vous voulez les impressionner », lance Messmer qui demande alors à Mohamed Bouhafsi de jouer tel un grand pianiste. Le sourire était là, contrairement à la justesse des notes et de sa voix. « Ça m’a fait le même effet qu’au spectacle que j’avais vu, un peu down après pendant quelques minutes », a raconté le chroniqueur sur Twitter quelques heures après les faits.

Les infos « pop-corn »

Mercredi, Théo Curin débarquait sur les plateaux de tournage de Plus belle la vie. Le nageur paralympique et jeune comédien, notamment aperçu dans la série Vestiaires sur France 2, apparaîtra bientôt dans le feuilleton quotidien. Il y incarnera le rôle de Hugo, 17 ans, aîné d’une fratrie de quatre enfants qui revient après vingt années d’absence et de voyages à travers le monde, bien décidée à s’installer pour de bon au Mistral.

On connaissait David contre Goliath, on aurait pu assister à Céline contre Céline. Cette semaine, W9 et TMC ont chacune annoncé diffuser un documentaire sur Céline Dion : Céline pour toujours pour la chaîne du groupe M6 et Une voix, un destin pour la chaîne du groupe TF1. Le problème ? Les deux programmes étaient diffusés au même moment, dans la soirée du 16 novembre. Toutefois, « dans l’intérêt manifeste des téléspectateurs et en accord avec TMC », W9 s’est retirée de la course et proposera un documentaire autour de Harry et Meghan ce soir-là.

« Ma chériiie », la compétition va être rude ! Le 15 novembre, Cristina Cordula donnera le top départ d’une semaine spéciale « Vote du public » pour Les reines du shopping sur M6. Gratuitement, les téléspectateurs et téléspectatrices pourront noter le look de la candidate du jour pendant son défilé. Et la pression est grande puisque leur note comptera autant que celles de Cristina et des autres participantes. Le classement final sera donné lors de la finale du 19 novembre.