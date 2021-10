C’était la première fois qu’il chante en français. Vendredi soir, Ed Sheeran était l’invité de Taratata sur France 2. Dès le début de l’émission, Nagui a demandé au chanteur, dont l’album Equals vient de paraître, de le rejoindre sur scène en compagnie de Vianney. Les deux artistes ont alors entonné Perfect pour une version inédite interprétée dans les langues de Molière et de Shakespeare.

« Quand on a décidé de jouer ensemble dans Taratata, j’ai dit : “tu devrais écrire le deuxième couplet de Perfect en français parce que ça rendrait un truc vraiment intéressant” », a expliqué Ed Sheeran dans une vidéo montrant les coulisses des répétitions postée sur la chaîne YouTube de l’émission. Pour accompagner Vianney et s’accorder avec lui, le chanteur britannique a imprimé les paroles devant lui.

« Tous les deux, on joue des chansons à la guitare depuis tout petit, raconte Vianney. On a exactement le même âge, on est nés le même mois de la même année, on a écouté les mêmes chanteurs donc c’est comme si ça se faisait très évidemment entre nous. » Pour l’heure, aucun des deux artistes n’a indiqué si Vianney viendrait partager la scène avec Ed Sheeran lors de ses deux concerts prévus au Stade de France les 29 et 30 juillet prochains.