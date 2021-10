Nouvelle semaine et nouvelle mécanique pour Danse avec les stars. Le programme de TF1 propose son lot de surprises à chaque prime et offrait au public la possibilité de voter ce vendredi. Ainsi, les 200 spectateurs et spectatrices du studio 217 ont attribué leur note à la fin de chacune des prestations, permettant aux célébrités de miser davantage sur l’artistique que sur la technique pour leur plaire.

Message reçu 5/5 pour Tayc. Le chanteur s’est lancé dans un jive avec sa partenaire Fauve Hautot sur l’air de Blinding Lights de The Weeknd. Enflammant le parquet, il a su convaincre les juges qui lui ont donné la note de 33 sur 40. « Sur la technique, ça s’améliore aussi et ça, c’est l’histoire qu’il faut me raconter », a indiqué Chris Marques au moment de rendre son verdict.

Mais c’est bien du côté du public qu’il fallait relever le fait le plus intéressant : l’interprète de Dis-moi comment a obtenu la note de 9,2 de la part des spectateurs et spectatrices, soit la meilleure note de la soirée. « Le public va plus être basé sur le spectacle et c’est là où ça me connaît un petit peu. C’est pour ça que j’ai tenu à faire un truc "patate" pour donner de la joie à tout le monde sur la scène », a réagi Tayc lors de Danse avec les stars, la suite.

La surprise Gérémy Crédeville

Ce vendredi, les sept couples étaient divisés en deux groupes : d’un côté, les meilleurs élèves de l’année (Bilal Hassani, Tayc et Diva Von Teese) et de l’autre, les « outsiders », à savoir Michou, Lucie Lucas, Aurélie Pons et Gérémy Crédeville. Ce dernier, accompagné par Candice Pascal, a proposé un contemporain sur Quand je marche de Ben Mazué. Sa très belle performance a convaincu les quatre membres du jury qui lui ont attribué la note de 31 sur 40.

Le public, lui aussi, a été conquis. Les 200 personnes présentes au studio 217 ont récompensé la prestation de l’humoriste par un 8,9. S’il s’agissait de la deuxième meilleure note donnée par les spectateurs et spectatrices, Gérémy Crédeville a obtenu un score total de 39,9 soit le même chiffre que Bilal Hassani, vu comme le favori de la compétition. Dans ce genre de programme, attention à ne pas vendre la peau de l’ours avant qu’il n’ait dansé puisque Gérémy Crédeville a prouvé ce vendredi qu’il avait toutes ses chances d’atteindre la finale.