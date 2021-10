« La page n’est plus blanche. Enfin, c’est arrivé ! ». C’est en ces termes qu’Hervé fera comprendre, dans l’épisode de L’amour est dans le pré diffusé lundi dès 21h05 sur M6, qu’il a perdu sa virginité. L’agriculteur picard de 43 ans a eu son tout premier rapport sexuel avec sa prétendante Stéphanie.

« On a passé une belle nuit. On va dire que c’était intense », a commenté celle-ci, face caméra, le lendemain matin. « Je lui ai dit : "Tu vas m’user, j’en peux plus !" », raconte-t-elle dans cet extrait que nous vous proposons de découvrir en avant-première.

« Il va falloir des chaînes »

Au moment où elle a voulu rallumer la lumière, elle a eu du mal à trouver l’interrupteur. Et pour cause : le lit s’était déplacé… « Je lui ai dit : "Mais c’est pas possible !" » Hervé lui a répondu : « Mais si, t’as pas entendu que ça tapait contre l’armoire ? (…) Il va falloir des chaînes ».

La séquence, amusante, s’achève non sans émotion lorsque l’éleveur laitier confie ne plus être « du tout la même personne » qu’avant cette nuit. Stéphanie, elle, est sur un nuage et assure que « c’est la première fois » qu’elle est « heureuse à ce point-là ». L’émission de M6 tient là l’un de ses couples emblématiques de la saison.