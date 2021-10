Barack Obama offre un entretien exclusif à Quotidien. L’émission de TMC​ a annoncé sur Twitter la diffusion le 2 novembre d’une interview du 44e président des Etats-Unis et de Bruce Springsteen par son présentateur vedette Yann Barthès. Barack Obama et Bruce Springsteen viennent faire la promotion du livre Born in the USA, publié chez Fayard le 27 octobre.

Ils livreront leur « regard sur l’état du monde et sur la situation de la France », indique le communiqué de Quotidien qui annonce une émission spéciale autour des deux hommes. Au programme : leur amitié, leur rapport à la masculinité, leurs chansons préférées. Ce n’est pas la première fois que Barack Obama offre une interview en France, il avait participé à Boomerang d’Augustin Trapenard pour la promotion de son livre Une terre promise. Il était également venu sur le plateau de François Busnel​ en novembre 2020.