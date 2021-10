Il y a un an, Jean-Marc Généreux faisait ses premiers pas d'animateur en solo sur France 2, aux commandes de Spectaculaire. L’émission fait son retour samedi soir, dans une version entièrement repensée. Les numéros émouvants et les acrobaties bluffantes seront à nouveau au rendez-vous, mais le tonitruant Québécois sera désormais accompagné de Cyril Féraud à la présentation. Ce dernier s’occupera de la nouvelle partie jeu. Des personnalités invitées, en l’occurrence Lola Dubini, Anne Roumanoff, Jeanfi Janssens et Dave, répondront à des questions liées aux performances des artistes sur scène. Ils tenteront de remporter jusqu’à 20.000 euros au profit de l’association Solidarité avec les soignants.

Jean-Marc Généreux et Cyril Féraud ont accepté de répondre à une interview croisée pour évoquer ces changements et, surtout, comment ils ont réussi à ne pas se marcher sur les pieds. Un entretien en visioconférence depuis Paris et le Québec.

Le binôme Jean-Marc Généreux et Cyril Féraud, c’est un duo complémentaire ?

Cyril Féraud : Jean-Marc et moi, on ne sait pas faire les mêmes choses. Il est un artiste, il a été souvent sur scène, donc il sait bien mieux que moi expliquer en quoi un numéro est difficile ou demande des années d’entraînement. Moi, je sais animer un prime time avec des invités, gérer un plateau, etc... Ce qui n’est pas si facile. On est donc très complémentaires. En revanche, ce qu’on ne pouvait pas imaginer, c’est le coup de foudre amical qu’on allait avoir. Je n’aurais pas pu rêver avoir meilleur binôme que Jean-Marc sur cette émission.

Jean-Marc Généreux : La première version de Spectaculaire a été tournée l’an dernier, en plein milieu de la pandémie. On m’avait proposé de faire l’émission avec un co-animateur ou une co-animatrice mais cela n’a pas été possible. Il était impossible ou presque de partager quoi que ce soit avec les artistes, tout le monde se tenait à distance. Cyril, avec sa grande expérience d’animateur de grands événements, de divertissements, de jeux, est devenu le partenaire parfait pour mon beau défi qui était d’animer un beau spectacle.

Vous vous connaissiez avant ?

J-M. G. : Si vous passez du temps en France, comme je l’ai fait pendant les dix dernières années, c’est impossible de ne pas connaître Cyril Féraud, mais je ne le connaissais pas personnellement. On s’était croisés sur les plateaux sans jamais discuter plus de cinq minutes. En chair et en os, il est le même qu’à la télé. Un gars professionnel, bienveillant, cultivé, qui a envie d’avoir une vraie discussion, de partager, qui ne tire pas la couverture à lui.

C. F. : Quand j’ai accepté la proposition de France 2 et ITV Studios [qui produit Spectaculaire], j’ai appelé Jean-Marc. Je voulais être sûr qu’il était vraiment partant pour partager l’émission qui était la sienne à la base. Le premier soir, on a passé plus d’une heure au téléphone. Après, on a dîné et, pour vous dire qu’on s’entend parfaitement bien, on a passé une partie du week-end dernier ensemble puisqu’il était de passage à Paris. Une vraie histoire d’amitié est née. Ce n’est pas une pseudo-entente de surface.

Cela a été facile, sur « Spectaculaire », de ne pas vous marcher sur les pieds ?

C. F. : Il n’était pas question par exemple que je lance un invité, puis Jean-Marc un autre et ainsi de suite. Je voulais qu’on fasse les lancements de numéros ensemble. Après chaque performance, Jean-Marc est avec l’artiste, moi, avec les personnalités invitées. C’est ça qui fait que ça a bien fonctionné. Il n’y a rien de plus difficile que de faire une émission en duo quand on est animateurs, car bien souvent on sait faire exactement les mêmes choses et on est toujours là à râler, à dire « Et pourquoi il parle plus que moi », « Et pourquoi elle fait ci ou ça ». Avec Jean-Marc, tout a été naturel dès le début selon ce qu’on sait faire ou qu’on a envie de faire.

Avec ce deuxième numéro, il y a beaucoup plus de public que l’an passé. Cela doit apporter une énergie nouvelle pour l’animation…

C. F. : Oui, on a pu faire revenir le public. J’ai demandé à la production de tourner dans les conditions du direct. On a dû couper deux fois parce qu’on avait des installations plus compliquées que d’autres. Mais on a enregistré ce prime en trois heures. Il fera un peu plus de deux heures à l’antenne.

J-M. G. : On fait Spectaculaire pour une fourchette très large du public. Dans la salle, il y avait des enfants, des jeunes, des moins jeunes, soit la représentativité de l’audience qu’on veut toucher. Ils étaient là, ils participaient. Pour moi, ça fait toute la différence. C’est vrai que pour la première version, en raison du protocole lié au Covid, le tournage était haché, on faisait un bout ici, un bout là. Cette année, on était avec l’émotion en direct. On n’a pas coupé les fous rires, les moments émouvants…

C. F. : Dans le premier numéro de Spectaculaire de l’an passé, si une erreur a été commise, c’est qu’il y a eu beaucoup trop de plans sur le public.

J-M. G. : (Il acquiesce) Ah oui !

C. F. : Quand il se passait quelque chose, on voyait beaucoup les réactions du public à l’écran. C’est un parti pris qui a été complètement corrigé sur la deuxième émission, vous verrez. On va vraiment profiter de chaque prestation de A à Z.

J-M. G. : En réalité, les réactions du public dans la première émission devenaient une caricature. C’était bizarre de voir des gens avec des masques en plastique… On n’était pas dans le spectaculaire, là on y est arrivé.

C. F. : Pour vous faire sourire, avec Jean-Marc, on s’était tapé dans la main en se jurant de ne pas prononcer plus de trois ou quatre fois le mot « spectaculaire » pendant l’émission, vous verrez qu’on a tenu notre pari.

Vous y êtes vraiment arrivé ?

J-M. G. : Je me retenais ! Parce que c’était vraiment spectaculaire, mais pas toujours dans le sens « un acrobate saute du haut de la tour Eiffel ». On a aussi parfois été partie prenante de certains numéros, ce qui monte un petit peu le niveau de stress.

C. F. : Vous allez voir Jean-Marc s’essayer aux jeux icariens, c’est-à-dire se faire propulser avec les pieds. Vous me verrez essayer le jonglage… Il y a une autre nouveauté, d’ailleurs : des magnétos montreront des disciplines spectaculaires qu’on ne pouvait pas faire entrer dans le plateau, comme un funambule à très haute hauteur ou des voltigeurs de l’extrême.

Avez-vous appris professionnellement quelque chose l’un de l’autre ?

J-M. G. : J’ai appris à avoir un peu plus d’écoute. Dans une configuration comme celle-ci, avec un canapé en L, j’avais des choses à capter, à apprendre, à expérimenter. Quand les quatre artistes invités sont un peu indisciplinés, j’aime la façon dont Cyril gère tout cela. C’était bien de l’écouter gronder les enfants. (Cyril Féraud éclate de rire) C’est intéressant de voir comment Cyril mène cela à la baguette.

C. F. : C’est gentil ! Il fallait que dans mon animation il y ait autant de place pour Jean-Marc que pour moi. C’était un super partenaire pour rebondir, interagir. J’ai voulu qu’on soit assis l’un à côté de l’autre. Au début, on devait être assis à l’opposé. Je savais que côte à côte, on créerait de la complicité, qu’on allait pouvoir se faire des checks… Jean-Marc m’a apporté une dose d’énergie, d’émerveillement. Il est dans la vie, comme on le voit à l’image. Il disait ça de moi tout à l’heure mais cela vaut aussi pour lui. On a tourné deux émissions en deux jours et cela a été deux jours quasiment de colonie de vacances. Je pense qu’on a fait du très bon boulot, en nous amusant, ce qui est rare.