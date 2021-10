Le combat MMA de Lucie, finaliste de « Koh-Lanta », en exclu sur RMC Sport

Lucie, la finaliste de Koh-Lanta : Les armes secrètes, revient en warrior sur RMC Sport. L’Hexagone MMA organise une deuxième saison au Zénith de Paris. Un championnat du monde avec six combats dont deux combats féminins sera diffusé samedi. Karl Amoussou, grand nom du MMA français et Lucie Bertaud, quintuple championne de France entre 2004 et 2010, championne d’Europe en 2007, seront de la partie.

« Vingt aventuriers de Koh-Lanta seront présents pour l’occasion, ambiance de dingue en perspective. On ne s’offre pas une soirée comme ça tous les jours croyez-moi, alors ne manquez pas le train », a écrit la jeune femme sur son compte Instagram.

Lucie Bertaud, revient après plus d’un an d’absence. L’occasion pour les fans de Koh-Lanta de voir ce que l’aventurière a dans le ventre dans sa discipline. Celle qui a perdu Koh-Lanta au profit de Maxine va renouer avec la télévision et sa carapace le temps d’une soirée.