« La course est finie », chante Gims dans le générique d’Ici Tout Commence, mais pour vous, elle ne fait que commencer. Ce lundi 1er novembre, la première convention consacrée à la série de TF1 est organisée à Paris, où les fans pourront rencontrer les comédiens et les comédiennes. Et si vous pouviez les interviewer ?

20 Minutes vous propose de partager un moment privilégié avec deux d’entre eux : Clément Rémiens (Maxime Delcourt) et Benjamin Baroche (Emmanuel Teyssier). Pour tenter de remporter cette rencontre exclusive, répondez aux cinq questions suivantes et dites-nous, en quelques mots, pour quelle raison la rédaction devrait vous choisir !

1. Où la série est-elle tournée ?

a. À Saint-Laurent-d’Aigouze

b. À Montpellier

c. À Sète

d. Marseille

2. Quel acteur de la série n’a pas participé à Danse avec les stars ?

a. Clément Rémiens

b. Terence Telle

c. Azize Diabaté

d. Frédéric Diefenthal

3. Quel personnage n’est jamais apparu dans le générique ?

a. Auguste Armand

b. Greg Delobel

c. Ambre Martin

d. Célia Gaissac

4. De quelle maladie le chef Teyssier souffre-t-il ?

a. Le psoriasis

b. Le syndrome de fatigue chronique

c. La maladie de Crohn

d. La sclérose en plaques

5. Qui est la maman de Naël, le bébé retrouvé à l’institut fin août ?

a. Marta

b. Jasmine

c. Rose

d. Anaïs

Merci de remplir tous les champs dans le formulaire ci-dessous afin de valider votre participation. Vos cinq réponses, votre nom, votre ville de résidence et vos coordonnées sont indispensables pour que nous puissions vous joindre. Surtout, n’oubliez pas de nous dire en une phrase pourquoi nous devrions vous sélectionner. Bonne chance !