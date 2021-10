A défaut de remporter les 100.000 euros, certains reviennent de Koh-Lanta avec une belle histoire d’amour. Et c’est le cas de Myriam et Thomas, que les téléspectateurs ont découvert dans la saison des « armes secrètes » diffusée en début d’année sur TF1. Les deux candidats ont annoncé être en couple sur leurs comptes Instagram respectifs. « Vous étiez nombreux à vous en douter, c’est aujourd’hui officiel les amis. Place à une nouvelle vie complètement ouf qui va faire des étincelles », a écrit Myriam.

« Voilà 1 an que l’on a débuté l’aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue… Ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher. Aujourd’hui nous sommes toujours un binôme dans la vie plus soudé que jamais », a expliqué Thomas de son côté.

« Toi et moi c’était écrit »

Plus qu’une simple officialisation, le candidat a offert une véritable déclaration d’amour à son ancienne alliée de Koh-Lanta. « Tu as été là dans le moment le plus dur de ma vie, tu as su me soutenir, être présente sans jamais me juger sans jamais me lâcher. Je serai toujours là pour te protéger, te soutenir et prendre soin de toi. Toi et moi c’était écrit, c’était une évidence… Je t’aime », poursuit Thomas dans son message. Et on leur souhaite plein de bonheur.