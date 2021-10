Alors que The Voice All Stars vient tout juste de se terminer, TF1 lève le voile sur le jury de la prochaine saison. Et pour la première fois depuis la saison 2 du télécrochet, les téléspectateurs retrouveront exactement les mêmes coachs pour la seconde année consécutive.

« La bande des 4 de retour en 2022 », a ainsi annoncé la chaîne dans un communiqué de presse ce lundi. Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine et Vianney retrouveront donc leurs fauteuils rouges dans les mois à venir.

« Malgré des tournées et des plannings très chargés, ces 4 grands artistes avaient tous à cœur de revenir la saison prochaine et d’écrire une nouvelle histoire ensemble », est-il écrit dans le communiqué. Côté talents, TF1 promet également un casting « très moderne et d’une grande diversité », et précise que plus de 30.000 candidatures ont été enregistrées, « du jamais vu dans l’histoire du programme ».