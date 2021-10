La finale de The Voice All Stars n’a pas seulement permis à Anne Sila, de la team Florent Pagny, de remporter la saison anniversaire du télécrochet de TF1, elle a aussi permis à la première chaîne de sortir leader de la soirée. En effet, 3.748.000 personnes en moyenne ont regardé les interprétations de la jeune chanteuse de 31 ans, selon TF1 qui cite les chiffres de Médiamétrie.



Présentée par Nikos Aliagas et produite par ITV Studios France, cette finale est arrivée très largement en tête avec 21 % de part d’audience auprès de l’ensemble du public. Six finalistes ont prétendu au trophée de cette compétition où ni somme d’argent, ni contrat avec une maison de disques n’étaient à gagner. Une compétition de gala au cours de laquelle Ed Sheeran, Clara Luciani, Soprano, Nolwenn Leroy, Amel Bent et Garou partageront un duo avec les talents.