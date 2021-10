Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Alors qu’ils vont commencer à manquer de vitamine D à cause de la grisaille qui s’installe, il semblerait bien que les Français et les Françaises n’aient pas envie d’une dose de Vitamine C. L’émission présentée par Bérénice Bourgueil et Michel Cymes, diffusée le dimanche en fin d’après-midi, n’a pas convaincu le public pour ses deux premières semaines de diffusion sur France 2 : après un démarrage devant 746.000 personnes (et ​​6,8 % de part d’audience), le programme n’a retenu que 634.000 téléspectateurs et téléspectatrices (soit 5,9 % du public) pour son deuxième numéro. C'est grave, docteur ?

Le flash info

Soir de finale pour The Voice. La version « All Stars » du télécrochet verra son gagnant ou sa gagnante désignée ce samedi soir. Avec, pour la première fois, cinq coachs et d’anciens candidats et candidates sur la scène, TF1 prenait le pari de priver son public de la découverte de nouveaux talents lors des auditions à l’aveugle. Côté audiences, le succès est correct sans être exceptionnel : 3,8 millions de fidèles, soit 22,4 % de part d’audience hors replay.

Malgré tout, le bilan est positif pour TF1 qui fait savoir dans Le Parisien qu’une nouvelle saison spéciale de l’émission devrait être mise en boîte. « The Voice All Stars reviendra sûrement dans 2-3 ans, comme on le fait avec Koh-Lanta. On a encore plein d’autres talents à contacter », a indiqué Rémi Faure, le patron des divertissements de la chaîne. Louane, Kendji et Slimane seront-ils cette fois-ci de la partie ?

L’instant zapping

Elle pourrait s’inscrire à la prochaine saison régulière de The Voice. Pour lancer un sujet sur la célébration des 100 ans de Georges Brassens ce jeudi, Anne-Sophie Lapix a osé pousser la chansonnette en plein journal télévisé. « Elle est à toi cette chanson, toi l’Auvergnat qui sans façon… », a entonné la journaliste avec une voix grave qu’on ne lui connaissait pas.

Elle a osé ! "Chanson pour l'auvergnat" de #Brassens, chanté par Anne-Sophie Lapix 🙂 pic.twitter.com/oFgINRWdwm — Nicolas Lemarignier (@NicoLemarignier) October 21, 2021

Voilà une drôle de façon de lancer un reportage sur l’histoire de la Chanson pour l’Auvergnat. Si l’on salue l’audace, on remarquera qu’Anne-Sophie Lapix n’a pas (encore) ouvert son 20 Heures de cette façon puisqu’il s’agissait du dernier reportage de la soirée, diffusé à 20h35. Reste à savoir désormais si la présentatrice préférerait passer le casting de The Voice ou de Danse avec les stars, puisqu’elle avait fait quelques pas de Carioca il y a deux ans sur ce même plateau.

Les infos « pop-corn »

Lundi a retenti le premier clap du tournage de la deuxième saison de HPI dans la région des Hauts-de-France. La série de tous les records de TF1, qui a compté 11,5 millions de fidèles en moyenne cette année, replay compris, sera de retour prochainement avec huit nouveaux épisodes. Dans la suite des aventures de Morgane Alvaro, « le commandant Karadec fait l’objet d’une procédure de l’IGPN afin de faire la lumière sur les incidents survenus au cours de la saison 1. Roxane Ascher, une enquêtrice opiniâtre et envoûtante, est chargée d’évaluer la contribution – et les ravages – de Morgane dans la police », indique le communiqué de la chaîne.

Margaux, Caroline et Kévin bientôt réunis sur les routes de France ? Cette semaine, la production de N’oubliez pas les paroles a annoncé que les maestros et les zicos de l’émission partiront en tournée pour un spectacle intitulé N’oubliez pas les paroles se donne en spectacle. De Marseille à Lille en passant par Lyon et Roanne, une vingtaine de dates ont été annoncées avec comme point d’orgue un passage à l’Olympia le 29 mai 2022.

Et si jamais vous êtes dans l’incapacité de vous rendre sur une date de la tournée de N’oubliez pas les paroles, vous pourriez peut-être faire appel à Joséphine Ange Gardien pour réaliser un autre de vos rêves. Il est désormais facile de la trouver puisque l’intégrale de la série est désormais disponible sur Salto. Oui, cela veut dire que vous pouvez voir et revoir à volonté le tout premier épisode diffusé le 15 décembre 1997 sur TF1, mais aussi les 98 autres. Enfin ça, c’est si vous avez environ 148 heures devant vous.