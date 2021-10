Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Les journées se suivent et commencent peu à peu à se ressembler pour CNews. Jeudi, le canal 16 s’est classé en première position des chaînes d’information de France, devant BFMTV, avec 3 % de part d’audience sur la journée. Un gros score notamment dû à L’heure des pros qui recevait Eric Zemmour pour une heure d’entretien. Cette partie de l’émission de Pascal Praud a été regardée par 584.000 personnes, soit 20,3 % du public. Des chiffres qui lui permettent d’être première chaîne nationale de 9 heures à 10 heures. Concrètement, cela veut dire qu’à ce moment-là, aucun autre programme n’était plus regardé que cette interview sur les autres chaînes de télé.

Le flash info

Un grand plateau de télévision, quatre fauteuils rouges, des buzzers… et le visage de Nolwenn Leroy ? Ce samedi, la deuxième gagnante de la Star Academy a confié au micro de RTL qu’elle pourrait accepter de devenir l’une des coachs de The Voice si on lui faisait la proposition. Une déclaration qui étonne puisque la chanteuse avait confié, en 2013, avoir refusé d’y participer. « Je me sens plus solide du parcours qu’est le mien. Au moment où on me l’a proposé, c’était il y a longtemps, c’était au tout début. Aujourd’hui, ce serait peut-être différent », a indiqué Nolwenn Leroy.

L’instant zapping

C’est ce qui s’appelle ne pas être dans son assiette. Jeudi, un événement historique s’est produit dans Le Meilleur Pâtissier. Non, Mercotte n’a pas dansé sur le dernier challenge TikTok. Non, Cyril Lignac n’a pas oublié de dire le mot « gourmand ». En revanche, pour la première fois, une candidate a jeté son gâteau à la poubelle. Au moment de démouler son dessert, Margaux n’a pu que se rendre à l’évidence en le voyant s’affaisser. Tentant de rattraper les dégâts, la jeune femme a fini par baisser les bras.

Comme il s’agit d’un concours, Margaux a fini par présenter son travail aux juges à la fin de la journée. Pour cela, elle a donc… ouvert le couvercle de la poubelle qui se tenait à côté d’elle. « Ça fait dix ans que je fais Le Meilleur Pâtissier et je n’ai jamais vu ça », a commenté Cyril Lignac. Nous non plus, chef. Et puisqu’on ne peut pas vouloir le beurre, l’argent du beurre et un pouce levé de la crémière, vous vous doutez bien que Margaux a été éliminée à la fin de l’épisode.

Les infos « pop-corn »

Odile Vuillemin, star du petit écran et motif de dispute entre les chaînes de télévision. Lundi 1er novembre, TF1 proposera Il est elle, une fiction consacrée à la transidentité dans laquelle joue Odile Vuillemin. Joie du hasard, France 2 a décidé de diffuser, quant à elle, Deux femmes, un téléfilm sur la condition féminine des années 60 dans lequel apparaît également Odile Vuillemin. Face à cette drôle de situation, le service public s’est vu obligé de faire machine arrière en déprogrammant son unitaire. Il sera remplacé par Comme un coup de tonnerre, un film avec Grégory Montel et Patrick Chesnais.

Les conversations autour de la machine à café vont de nouveau aller bon train. Invité de Culture Médias sur Europe 1 vendredi, Bruno Solo a évoqué le projet de donner une seconde vie à Caméra Café sur M6. L’acteur et réalisateur planche sur un téléfilm de 90 minutes qui devrait être diffusé en 2022. « On raconte comment Jean-Claude et Hervé ont traversé les réseaux sociaux, les attentats, #MeToo. Tous les bouleversements nécessaires et parfois dramatiques de cette société vus par Jean-Claude et Hervé et leurs collègues. Ce sera affreux, sale et méchant », a promis l’acteur.

Une fin heureuse pour Alice Nevers ? L’équipe de la série de TF1 est actuellement en Normandie et en région parisienne pour le tournage de son final sous la forme d’un film d’adieu. « Entre frictions avec la nouvelle équipe et Marquand obligé de s’infiltrer dans une écurie de chevaux de course, rien ne se passe comme prévu pour notre proc et son commandant de police », prévient la chaîne dans un communiqué.