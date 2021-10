L’émotion était palpable au studio 217 vendredi soir. Lors du cinquième prime de Danse avec les stars, Aurélie Pons avait une lourde charge sur ses épaules : prouver qu’elle était capable de rester dans la compétition après sa prestation quelque peu ratée de la semaine dernière. Mais dans le magnéto diffusé avant la chorégraphie de la comédienne, le public a appris une terrible nouvelle. « Aurélie a dû stopper les répétitions et le tournage de la série. Un drame est survenu dans sa famille et on ne sait pas si elle va reprendre les entraînements », a commenté son partenaire Adrien Caby.

Aurélie Pons a ensuite pris la parole. « Cette semaine, ça a été assez difficile pour ma famille et moi puisque j’ai perdu mon papa, a-t-elle confié. J’avais le choix de continuer ou d’arrêter l’aventure. J’ai décidé de continuer, de danser encore plus et de faire une danse pour lui vendredi soir parce qu’il aimait bien l’émission et j’aimerais lui rendre hommage. »

« Je trouve que tu es une guerrière »

Après avoir dansé un paso-doble sur l’air de I wanna be a slave de Måneskin, les quatre membres du jury se sont levés pour applaudir la comédienne. Selon Camille Combal, la candidate n’a demandé aucun traitement de faveur et a voulu danser en direct puis être notée comme tous ses autres camarades malgré le drame.

« Je trouve que tu es une guerrière », a lancé Denitsa Ikonomova au moment de prendre la parole, avant de fondre en larmes et de tomber dans les bras d’Aurélie Pons. « Tu étais puissante, tu étais vraiment incroyable. » Les juges ont ensuite attribué leurs notes : 29 points ont été récoltés par l’actrice et son partenaire qui se sont qualifiés pour la semaine suivante sans passer par la case « face à face ».

Vendredi soir, Danse avec les stars est arrivée en tête des audiences. Le cinquième numéro de la saison a été regardé par 3,95 millions de fidèles, soit 20,9 % du public selon des chiffres Médiamétrie relayés par Puremédias. L’émission accuse une petite baisse de 100.000 téléspectateurs et téléspectatrices sur une semaine.