Samedi soir, à 21h05, The Voice All Stars revient en direct sur TF1 pour la demi-finale et promet d’être spectaculaire. « On a décidé de ne pas rester dans notre zone de confort, on aime bien sortir des habitudes », explique le producteur du télécrochet, Matthieu Grelier, à 20 Minutes. Et d’annoncer la mise en place d’une mécanique inédite pour départager les quinze talents en lice.

« Quelques heures avant l’émission, un huissier de justice, maître Simonin, procédera à un tirage au sort de cinq poules de trois talents. Ni les candidats, ni les coachs, et pas même Nikos Aliagas ne connaîtront la composition de ces poules qui seront révélées seulement lors du direct », explique le producteur.

« Suspense »

Les trois chanteurs ou chanteuses de la première poule ouvriront le bal et se succéderont sur scène. Puis le public, qui sera décisionnaire à 100 %, aura la charge de voter pour celui ou celle qu’il aura préféré. Le talent qui aura recueilli le plus de suffrages sera qualifié pour la finale. Et ainsi de suite avec les quatre autres poules.

Cinq artistes décrocheront de cette manière leur ticket pour la finale. Un deuxième tour de vote sera ensuite lancé pour permettre aux téléspectateurs et téléspectatrices de repêcher l’un des dix non-qualifiés. En tout, ce sont donc six talents qui se disputeront le trophée en finale le 23 octobre.

« Il va y avoir du suspense. C’est un peu stressant pour tout le monde, y compris pour nous à la production puisqu’on ne sait pas ce qui va sortir de ce tirage au sort. On s’est inspiré des compétitions sportives, on a eu envie d’aller vers quelque chose de plus brut, de vrai », souligne Matthieu Grelier.

Une scène plus grande

Cette mécanique inédite ne sera pas la seule nouveauté ce samedi. A l’occasion de la demi-finale, The Voice inaugurera son nouveau plateau, le troisième de son histoire – le premier avait servi pour les quatre premières saisons.

« On part sur un nouveau cycle, avance le producteur. Cela fait cinq mois qu’on travaille dessus. On a voulu renouveler les codes visuels, on sera plus proches d’un concert que d’un show télé. » Le décor sera plus anguleux, laissera davantage de place aux écrans, permettra de diffuser des vidéos au sol et comptera davantage de lumières, ce qui offrira davantage de latitude pour créer des scénographies. La scène, elle, sera plus grande qu’avant. Et le public fera son retour en force : 400 personnes assisteront à la demi-finale en plateau.