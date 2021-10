« Quelle jolie coupe ! » Gjon’s Tears est à peine entré dans la salle de coaching de The Voice All Stars que Zazie adoube sa nouvelle coiffure. « Ça te va bien, ça fait un peu moins Harry Potter », l’accueille-t-elle, en bonne et moldu forme. Les considérations capillaires sont vite abandonnées : tous deux ont une demi-heure, ce mercredi après-midi, pour commencer à répéter la prestation du Suisse en vue de la demi-finale retransmise en direct samedi soir sur TF1.

Zazie dit s’être creusé les méninges afin de trouver la chanson en français la plus appropriée pour son poulain. Elle a fini par choisir Sur un prélude de Bach. Devant les caméras de l’émission, elle raconte à Gjon l’anecdote qu’il connaît déjà : « Je t’ai appelé – chose que je ne fais jamais – pour te l’annoncer. Il y a eu un temps au téléphone et, tu te souviens de ce que tu m’as dit ? : "Je viens de la jouer au piano." » La belle coïncidence semble prouver que ces deux-là sont faits pour s’entendre.

« Je veux absolument travailler avec Zazie »

« Zazie est peut-être la seule raison de mon envie de vivre en France. Je veux absolument travailler avec elle. Je lui ai dit un milliard de fois, confiait quelques instants plus tôt le talent de 23 ans à 20 Minutes. Elle me correspond incroyablement bien. Elle est honnête, franche, directe, drôle ». Il élargit l’éloge : « Surtout, elle a une écoute intense. »

On constate cette attention profonde dès que Gjon se met à chanter. Qu’importe les cameramen, photographes, techniciens, et autres membres de la production qui les entourent, à ce moment-là, Zazie a les yeux rivés sur son demi-finaliste et ne voit que lui.

« Eh bien, ça va le faire, au revoir ! », lâche-t-elle dans un sourire dès l’ultime note. Elle reprend, plus mélancolique : « Je suis très émue parce que je pense à ma pote. » Son regard glisse alors vers le plafond comme pour y chercher Maurane.

« La version clown de toi »

Gjon la ramène sur Terre : « J’ai essayé de faire l’Ave Maria ». Une référence à son envolée lyrique sur la fin de son interprétation. Il admet n’être pas tout à fait dans sa zone de confort. Samedi soir, il ne sera pas derrière son piano mais debout, rivé fixement derrière un micro. Zazie cherche à le canaliser et à le porter vers la sobriété. « Tu es singulier, ta voix est singulière. J’adore ton attitude par rapport à la musique mais quand c’est trop, ça devient ton ennemi, parce que ça devient la version clown de toi », estime-t-elle.

Le principal intéressé est prêt à relever la mission. « Ici, on arrive avec une chanson qui n’est pas la nôtre. Il faut être juste avec ce qu’on fait. Je suis venu essayer de nouvelles choses, me challenger. Je suis encore au début », avance-t-il modestement.

« Tu picores ce que je te dis, si ça te parle, tu prends… »

« Techniquement, je n’ai pas grand-chose à te dire. Tu picores ce que je te dis, si ça te parle, tu prends… », suggère Zazie. Elle s’appuie sur les paroles de la chanson. Lorsqu’il arrive à « ma tête à claques », par exemple, elle lui conseille d’abandonner cet air triste de « Caliméro mélangé à Droopy ». « Il y a un côté chipie, avec un peu de joie aussi. L’intensité de ta voix est telle qu’on ne sortira pas de la chanson si tu souris », le rassure-t-elle.

D’ici à samedi soir, Gjon’s Tears va avoir l’occasion de peaufiner sa prestation. Son expérience à l’Eurovision – il a fini troisième de la dernière édition – lui a appris à gérer son stress. Il dit ne pas en ressentir « pour le moment » et s’empresse d’ajouter : « Le jour J, si vous m’interviewez cinq minutes avant, c’est clair que là, je serai en train de me pisser dessus… » Pour la victoire de cette édition all stars, il mise sur Anne Sila. « Je ne me vois pas gagner du tout, mais c’est vrai que ça me ferait plaisir d’être en finale, pour chanter avec un guest. » En attendant, il essaye de ne pas trop se mettre la pression. Ne comptons pas sur lui pour se faire des cheveux blancs.