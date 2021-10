Alors qu’il vient de jouer dans le téléfilm A tes côtés pour TF1, devant 4,3 millions de téléspectateurs et téléspectatrices (21 % de part d’audience), l’humoriste, animateur et donc comédien Jarry quitte la première chaîne pour rejoindre France 2. Pourquoi ? Pour cette même raison : il veut privilégier la fiction tout en continuant dans l’animation et le divertissement. « La direction de France 2 m’a dit "On te veut", explique-t-il dans Le Parisien. Et elle m’a proposé une belle offre artistique. »

« Je souhaite surtout jouer, c’est ma priorité »

« On a des projets de fictions. Je vais incarner un personnage récurrent. Un père de famille ou même un tueur en série, rien n’est défini, détaille l’humoriste. Je veux surprendre, étonner. Il y a trois ans, ils m’avaient déjà approché, tout comme M6. Je leur avais dit non parce qu’ils voulaient uniquement me confier des divertissements. Et pas de fiction. Je veux bien endosser parfois le rôle d’animateur. Je sais chanter, danser. Mais je souhaite surtout jouer. C’est ma priorité. J’ai envie de m’amuser avec ma touche, ma folie. Depuis le décès de mon papa à 54 ans, j’ai décidé de vivre, de faire en sorte que chaque jour ne soit pas gâché. Moi, j’ai 44 ans, je suis un hypersensible. J’ai tellement peur de passer à côté de choses de la vie. »

Jarry insiste sur le fait qu’il n’y a aucune tension avec TF1, ils lui ont d’ailleurs dit : « Si tu te rends compte que tu n’es pas heureux là-bas, tu reviens quand tu veux ! »