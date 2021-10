Les téléfilms de Noël sont de retour sur TF1 le 1er novembre

Vous l’attendiez tous et toutes. Halloween ? Non. Noël ? Presque. Il s’agit bien sûr du retour des téléfilms de Noël ! Dès le 1er novembre, TF1 ouvre les hostilités – et les coeurs – chaque jour, du lundi au vendredi, à 13h55 avec « une ambiance unique et féerique, à déguster en famille, en duo ou en solo », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Du kitsch donc, et du plaisir coupable. Comme Noël au manoir enchanté programmé lundi 1er novembre, où Charles Whitley, millionnaire et inventeur de génie de 1903, répare une vieille horloge pour l’offrir à sa fiancée à Noël, s’évanouit soudainement et se réveille propulsé au XXIe siècle. Vous allez tellement le regarder !

Suivent la même semaine d’autres téléfilms inédits : Il était une fois Noël à Castle Creek, Escapade royale à Noël, L’héritière de Noël et Noël a cappella avec Mario Lopez et AnnaLynne McCord​. TMC dégaine également Décollage pour Noël et Une mélodie de Noël, avec Mariah Carey, dès le dimanche 31 octobre, et surveillez les autres chaînes (M6, C8…) si vous êtes en manque de guimauve dégoulinante et sucrée.