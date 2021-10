Jérôme et Lucile, couple star de la quinzième édition de « L’amour est dans le pré », ont annoncé le 12 octobre sur Instagram la naissance de leur petite fille. Est-elle née dans les roses, comme le veut la légende ? Cela reste secret, tout comme son prénom.

Un parrain dans le même pré

La fulgurance de leur amour avait conquis les téléspectateurs en 2020. Quand elle a vu le portrait télévisé de Jérôme, céréalier et maraîcher à Jons, dans le Rhône, Lucile savait déjà que ce serait l’homme de sa vie. La jeune Bretonne de 31 ans, esthéticienne et directrice de spa, a tout quitté pour rejoindre son agriculteur de 38 ans. Avant son congé maternité, elle s’occupait de la communication et de la vente de paniers de légumes à la ferme.

Le 13 juin, Jérôme et Lucile annonçaient l’heureux événement sur Instagram, une joie relayée par leurs amis Mathieu et Alexandre, eux aussi protagonistes de « L’amour est dans le pré » saison 15. Ces deux derniers, qui se sont mariés le 26 juin, ont réagi avec une émotion particulière à cette naissance, puisque Mathieu a été choisi pour être le parrain du bébé.