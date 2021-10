C’était le Clémentine show. Le septième épisode de Koh-Lanta, la légende s’est achevé par l’élimination de la jeune femme lors de la dernière épreuve de l’arène : elle s’est inclinée face à Ugo et Clémence qui vont réintégrer l’aventure. Avant d’éteindre son flambeau, elle a vidé son sac devant Laurent et Phil, les deux ambassadeurs chargés de se mettre d’accord, dans le prochain épisode, sur le nom de l’aventurier ou de l’aventurière qu’ils veulent voir quitter le jeu de TF1. Clémentine a déballé sa vérité sur l’alliance des filles, comment elle s’est sentie trahie et le rôle de meneuse de Coumba.

Avant votre départ, vous avez lâché tout ce que vous avez sur le cœur. Vous vouliez influencer le choix des ambassadeurs ?

A ce moment-là, tout est fini pour moi. J’avais entendu beaucoup de choses, disant qu’on voulait éliminer les plus forts avec Candice et Clémence, qu’on était à la tête d’une alliance, ce qui n’était pas le cas. Je voulais au moins que les ambassadeurs sachent la vérité sur ce qu’il s’est passé sur le camp des filles. Je ne souhaitais pas les influencer mais je voulais qu’ils fassent leur choix en connaissance de cause.

Vous auriez voulu réintégrer l’aventure pour une « mission vengeance » ?

Je bouillais intérieurement. Je n’avais qu’une envie : lâcher les chevaux à mon retour. Je n’envisageais pas du tout de créer des bagarres, mais de me venger des filles. J’étais prête à mettre leur nom jusqu’à la fin de l’aventure.

Vous regrettez d’avoir fait alliance avec les filles ?

Franchement, je ne regrette pas parce que j’ai été droite dans mes bottes jusqu’au bout. J’ai mes valeurs. On a mis cette alliance en place mais ce n’est pas moi qui l’ai trahie. Si tout le monde avait tenu ses engagements, nous, les filles, on serait allées beaucoup plus loin. Là, qu’est-ce qu’on voit ? Les filles sortent, les unes après les autres et, en plus de ça, ça crée des tensions entre elles. Les garçons se régalent de ça. Je ne regrette donc pas mais je ferai sûrement un peu moins confiance aux nanas les prochaines fois.

Dans un récent post Instagram, vous écrivez, au sujet des garçons : « Ils l’ouvrent dix fois moins que nous et avancent en silence. » C’est ça, le secret de la réussite ?

Les garçons n’ont pas eu besoin de se dire qu’ils s’alliaient. C’était normal que, quand on allait se rassembler en équipes mixtes ils allaient à chaque fois voter contre une fille en mettant le même nom. A la réunification, on verra, mais les garçons vont sûrement se retrouver. Eux, ils ne le disent pas, ils avancent en silence… C’est beaucoup plus fin que nous.

Avez-vous hésité à participer à cette saison anniversaire ?

J’ai hésité par rapport à des questions personnelles. J’ai un restaurant et ça m’embêtait de partir de nouveau un mois et demi. J’appréhendais aussi le retour à la notoriété, aux réseaux sociaux [il y a cinq ans, elle avait été ciblée avec virulence par les haters]. Cela commençait à s’apaiser, je me suis dit que si j’y retournais, ça allait être de nouveau un feu d’artifice et je n’avais pas vraiment envie de ça. Mais je n’ai pas hésité longtemps parce que c’est une aventure qui me correspond parfaitement et j’adore ça.

Par rapport à votre première participation à « Koh-Lanta Cambodge » en 2017, vous semblez plus apaisée. C’est la maturité ?

J’ai grandi et j’ai appris de mes erreurs. J’ai toujours eu un problème de communication, je suis très impulsive, je me suis calmée un peu, j’ai appris à dire les choses. Je me retiens un peu plus qu’avant mais il suffit de me décevoir ou de me trahir pour que ça revienne au galop, comme vous l’avez vu (rires).

Les retours du public sur votre participation sont globalement positifs, non ?

Là, je ne vois pas trop de haters. Il y a pas mal de gens qui ont changé d’avis sur moi, donc c’est quand même très agréable. Je constate davantage de positif que de négatif. Je fais plus rire les gens que je les énerve comparé à ma première participation.