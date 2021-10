Samedi soir, Cyril Hanouna était l’invité de Laurent Ruquier et Léa Salamé dans On est en direct sur France 2. Cyril Hanouna, l’auteur du livre Ce que m’ont dit les Français avec Christophe Barbier, mais aussi, bien sûr, Cyril Hanouna, l’animateur et producteur de télévision.

A peine installé sur le plateau de l’émission, il sortait d’ailleurs son téléphone pour surveiller les audiences de son passage en direct. « On est à 11,5 % de part d’audience, c’est gros, a-t-il lâché à la fin de son interview. Vous n’avez jamais été à 11,5, et ça monte encore. Vous avez démarré à 5 %, vous êtes à 11,5 %. »

« Est-ce que demain, on va voter pour un showman ? »

L’interview en elle-même a été marquée par une intervention agacée de Pierre Arditi, également invité de l’émission. Lorsque Cyril Hanouna explique que Jean Messiha, ancien membre du bureau du Rassemblement national et maintenant chroniqueur habitué de CNews et de C8, « n’est plus un homme politique dans la tête des gens, c’est un showman ». Et d’ajouter : « Est-ce que demain, on va voter pour un showman ? Je ne suis pas sûr », tout en citant Donald Trump.

Le coup de gueule de #PierreArditi face aux propos de @Cyrilhanouna dans #OEED pic.twitter.com/iFoLK5YWsI — On Est En Direct (@OnEstEnDirectF2) October 9, 2021

Et Pierre Arditi d’intervenir. « Je ne sais pas, c’est à la mode en ce moment. Et ce n’est pas forcément ce qu’on fait de mieux. On a les héros que l’on mérite. On peut se bagarrer contre ça, moi j’aurais tendance à me bagarrer contre ça. (…) Les politiques, on ne leur demande pas d’aller dans des shows télévisés, on leur demande de résoudre les problèmes des gens. Le reste, on s’en fout. Ça m’exaspère. J’en ai marre. »