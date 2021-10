Déjà plus d’un mois que l’édition spéciale The Voice All Stars a commencé sur TF1, et, samedi, les 30 candidats sélectionnés lors des auditions à l’aveugle n’étaient plus que 15 à l’issue des cross-battles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Jenifer a joué de malchance.

La coach n’a en effet sauvé qu’une seule voix, Amalya, avant les demi-finales. L’honneur est sauf. Florent Pagny et Mika, eux, sont forts de quatre candidats chacun, respectivement Anne Sila, Dominique Magloire, MB 14, Manon pour le premier, et Victoria Adamo, Paul, Anthony Touma, Terence James pour le second.

Zazie peut compter sur Will Barber, Demi-Mondaine et Gjon’s Tears, et Patrick Fiori sur Flo Malley, Antoine et Louis Delort. Samedi prochain, tous et toutes se produiront en direct et seront soumises au vote des téléspectateurs et téléspectatrices, avant la grande finale pour les six derniers candidats le 23 octobre prochain.