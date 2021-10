France 3​ rediffusait le téléfilm Meurtres à Lille samedi soir et s’impose dans les audiences avec quatre millions de téléspectateurs et téléspectatrices, pour une part de marché de 21,3 %. La chaîne publique devance TF1 et un nouveau numéro de The Voice All Stars. Les cross-battles ont réuni 3,24 millions de mélomanes (19,1 % de PDA), en légère baisse par rapport aux semaines précédentes mais toujours leader sur la cible des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans (28,6 % de PDA).

Après l’échec de The Artist, France 2 a revu ses samedis soirs, et après Les Grosses têtes, proposait Le quiz des champions animé par Cyril Ferraud, une émission où se retrouvaient certains des plus grands gagnants des jeux télé. Avec 2,91 millions de personnes et une part d’audience de 16,2 %, le programme est un succès. Suivent la série Dr Harrow sur M6 et Echappées belles sur France 5.