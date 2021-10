Attention spoilers… Ici, on parle de télévision. De la téléréalité au JT de 13 Heures en passant par les polars régionaux de France 3, 20 Minutes – et, surtout, l’incroyable équipe de rédaction de la rubrique « Rétro TV » (composée d’une personne) – scrute tout ce qui passe sur le petit écran. Mais si, vous savez, cette boîte qui s’anime et dont les jeunes se servent pour regarder YouTube ! Chaque samedi, c’est donc ici que vous retrouverez nos coups de cœur (ou pas), toutes les infos croustillantes et les indiscrétions de la semaine. Allez, on jette un coup d’œil à l’actu télé ?

Le chiffre de la semaine

Petite déception pour TF1. Fin septembre, la chaîne lançait Une affaire française en grande pompe, sa fiction retraçant l’affaire Grégory. Le casting étoilé, composé entre autres de Guillaume de Tonquédec, Gérard Jugnot et Blandine Bellavoir n’a pas su attirer les foules puisque les six épisodes ont attiré 3,10 millions de personnes, soit une part d’audience de 15,2 %, selon des chiffres Médiamétrie publiés par Puremédias. Série d’anthologie, la deuxième saison devrait s’intéresser à un tout autre fait divers, à condition qu’elle soit signée par TF1.

Le flash info

Après le départ de Bruno, le plus grand champion de l’histoire des jeux télévisés en France, Les 12 coups de midi fait encore l’actualité, cette fois-ci pour une nouvelle plus joyeuse. « J’ai une très très bonne nouvelle : il y a le retour du public dimanche », a annoncé Jean-Luc Reichmann dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux. Cela fait environ un an et demi que l’émission se tournait avec des gradins vides en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus.

L’instant zapping

Après Jean-Paul Belmondo le mois dernier, c’est à un autre « as des as » que Plus belle la vie a rendu hommage cette semaine. Figure de la ville de Marseille (et plus particulièrement de son équipe de foot), Bernard Tapie a été le sujet d’une discussion entre trois personnages de la série dans la première scène de l’épisode de jeudi soir.

On oubliera jamais Bernard Tapie, cette immense figure marseillaise, à jamais le premier ❤️🙏 Douces pensées à sa famille et à son entourage 🕊 #hommage #BernardTapie #pblv pic.twitter.com/rwmuPQce7L — Plus belle la vie (@PBLVofficiel) October 7, 2021

« C’est fou le monde qu’il y avait [au Vélodrome] pour rendre hommage à Bernard Tapie », lance Sacha Malkavian, accoudé au comptoir du Mistral. « Homme d’affaires unique », « demi-dieu », « le boss », les qualificatifs vont bon train avant que les trois personnages de la scène trinquent en son honneur.

Les infos « pop-corn »

Stéphane Plaza quitte M6… le temps d’une soirée. L’agent immobilier le plus célèbre du pays ne va pas arrêter l’animation de Maison à vendre et Recherche appartement ou maison mais va s’exporter sur France 3 pour apparaître, en tant que comédien, dans la collection de téléfilms Meurtres à. Il y incarnera le rôle d’un gendarme à la traque d’un étrange meurtrier. Cet épisode se tourne à Figeac, dans le Lot, jusqu’au 27 octobre.

Autre chaîne, autre tournage. La treizième saison de Top Chef a commencé à être mise en boîte en région parisienne. Pour fêter ça, Hélène Darroze a publié, sur son compte Instagram, un cliché dans lequel elle est en plateau, entourée de Philippe Etchebest, Paul Pairet et Glenn Viel, le nouveau visage de cette édition. « Bienvenue au “petit nouveau” – pas si petit que ça dans tous les sens du terme – Glenn Viel qui vient rejoindre la troupe des gais lurons et a la lourde tâche de remplacer Michel Sarran », a écrit la cheffe. Dans la section des commentaires, les fans du programmes sont nombreux et nombreuses à pleurer le départ du mentor de la brigade jaune.

Un bon point à celui ou celle qui trouve Michel Sarran sur cette photo - Instagram/@helenedarroze

Le 5 novembre prochain, Arte proposera un huis clos sous tension portée par Muriel Robin. Dans Doutes, la comédienne incarne Agnès Baer, présentatrice d’une émission d’investigation à succès. « Alors qu’elle s’apprête à recevoir un prix couronnant sa carrière, elle rencontre une jeune femme qui lui fait de bouleversantes révélations. Partagée entre le choc et l’incrédulité, Agnès décide de mener l’enquête par elle-même, au risque de tout perdre », indique le synopsis de ce téléfilm inédit qui abordera la question des agressions sexuelles.