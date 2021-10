Peut-être n’étiez-vous même pas au courant que cette série existait… Pourtant, depuis trois semaines, NRJ12 proposait Influences, un nouveau feuilleton diffusé chaque jour à 17h55. Si vous comptiez le découvrir à partir de lundi, vous venez de louper votre chance. Ce vendredi, la chaîne a annoncé qu’elle arrêtait de programmer la série dans cette case. La raison ? Des audiences plus que confidentielles.

En moyenne, les épisodes inédits lancés depuis le 20 septembre n’ont attiré que 19.000 téléspectateurs et téléspectatrices, soit 0,2 % de part de marché sur les individus de quatre ans et plus, selon Puremédias. La semaine dernière, 20 Minutes rapportait que l’épisode du 27 septembre avait été regardé par seulement 3.000 personnes pour une part d’audience de 0 %.

Si près de chez vous à la rescousse

Selon Le Parisien, il reste à la chaîne cinquante épisodes inédits à diffuser. Afin d’offrir la suite des aventures des personnages aux quelques fans, la série sera désormais proposée le samedi matin à 9h30 dans un seul et même bloc de cinq épisodes. En attendant, NRJ12 remplace Influences par l’émission de scripted reality Si près de chez vous puis par des épisodes de The Big Bang Theory à partir de 20h30.

Coproduite par La Grosse Equipe et JLA Productions (Les mystères de l’amour), Influences suit la vie d’Alexandra Grand-Girard, âgée de 24 ans, qui décide de laisser de côté ses études de droit pour se plonger dans le monde des influenceurs. La jeune femme monte sa propre agence avec son meilleur ami et rencontre vite le succès. Entre péripéties sentimentales et désillusions professionnelles, tout n’allait pas être simple pour l’héroïne de la série.