Déjà la quatrième semaine de concours pour Danse avec les stars. La tension monte d’un cran, les attentes des juges sont grandissantes et la compétition est acharnée entre les célébrités de la saison. À l’occasion du prime de vendredi, la production a justement décidé de monter les couples les uns contre les autres en organisant des duels. Parmi eux, le public a donc assisté au match opposant Aurélie Pons à Michou.

Malheureusement pour la comédienne de la série Ici tout commence, on pourrait dire que le jive n’est pas sa spécialité. Si les premiers pas de sa prestation étaient encourageants, il aura fallu moins de 30 secondes à Aurélie Pons pour louper le bras de son partenaire Adrien Caby et devoir se rattraper de justesse en touchant le sol avec sa main. Ce faux pas semble l’avoir déstabilisée puisque, quelques instants plus tard, elle a ensuite raté le début de son porté.

« Il y a trop d’erreurs »

« Je ne sais pas si c’est un problème que vous avez sur votre façon de répéter et de vous entraîner mais il y a clairement un souci : il y a trop d’erreurs », a commenté Chris Marques après la prestation. Au moment de vérité, Aurélie Pons a récolté 21 points de la part des juges, soit le moins bon score de la soirée. Envoyée en face-à-face, la star d’Ici tout commence a pu compter sur le soutien de ses fans qui ont décidé de la sauver afin de la revoir la semaine prochaine.

Ce n’est pas la première fois qu’une mésaventure se produit sur le parquet pour Aurélie Pons. Lors de sa toute première prestation de la saison, l’actrice avait déjà chuté à la fin de sa chorégraphie. Les juges avaient alors été plus cléments avec elle et lui avaient attribué la note de 27 points. Nul doute que ses entraînements devraient être intensifs dans les jours qui viennent pour ne pas reproduire les mêmes erreurs vendredi prochain et éviter de confirmer l’adage « jamais deux sans trois ».