Quels sont les pays fans d'« Un si grand soleil » ?

Chaque soir, quelque 4 millions de téléspectateurs sont fidèles à Un si grand soleil, le feuilleton quotidien de France 2. Mais, en réalité, ils sont bien plus. D’abord, il y a les francophones, qui regardent notamment la série, via TV5 Monde, dans plus de 150 territoires aux quatre coins du globe. Mais le programme, tourné à Montpellier (Hérault) depuis 2018, a aussi séduit de nombreux diffuseurs étrangers dans le monde.

France Télévisions a notamment vendu le programme en Amérique du Nord, et en Amérique du Sud. Plus de 35 pays de ce continent suivent les aventures de Claire Estrela, en espagnol, sous le nom Amor de amores. C’est d’ailleurs, se réjouit le groupe audiovisuel public, le tout premier feuilleton français vendu sur ce territoire dans la langue de Cervantes. Un si grand soleil a également été acquis par Silknet, le plus grand groupe telecom de Géorgie, qui la diffuse via ses chaînes.

« Une fierté pour l’ensemble des équipes »

« Pour chaque épisode, nous fabriquons une version internationale, on sépare les voix des musiques et des bruitages, pour qu’il puisse être doublé », explique Olivier Roelens, producteur exécutif d’Un si grand soleil, selon qui cet export est « une fierté pour l’ensemble des équipes ». « Entre les résultats d’audiences qui sont très bons, les retours très qualitatifs des téléspectateurs, et ces ventes à l’international, nous sommes aux anges et motivés pour aller plus loin encore », se réjouit-il.

A noter, la série quotidienne de France 2 a également tapé dans l’œil d’Antenna, la première chaîne privée grecque. Mais elle n’a pas simplement décidé de la traduire à ses téléspectateurs. « Ils ont souhaité acquérir les droits de la série, et en faire un remake en Grèce, dans une ville au bord de la mer, confiait cet été Toma de Matteis, créateur de la série et directeur délégué de France TV Studio, en charge de la fiction. Nous avons même potentiellement d’autres projets d’adaptations de la série. »

Pour l’Office du tourisme de Montpellier, le choix de France 2 de s’installer dans le coin était déjà une aubaine pour l’attractivité de la ville. Mais l’export de la série à l’étranger l’est encore plus, pour son rayonnement international. « A l’époque, avec Miami Vice, on avait tous envie d’aller à Miami, sourit Marie-Dominique Bellamy, la directrice de l’Office de tourisme. Avec Un si grand soleil, c’est exactement la même chose. Les personnes qui regardent la série imaginent un monde, une ville, un univers, et ont envie de découvrir Montpellier. Il y a deux ans, j’étais à Boston. Une Américaine francophile m’a dit [avec l’accent américain] « Ah, Montpellier, Un si grand soleil ! »