Le Covid-19 n’arrête pas les danseurs de Dancing with the stars. Testés positifs la semaine dernière, deux participants de la version américaine de l’émission ont tout de même pu présenter leur performance, mais en distanciel, et séparés l’un de l’autre. C’est ainsi que lundi, lors d’un prime spécial « Britney Spears », les téléspectateurs ont pu découvrir une vidéo de Cheryl Burke et Cody Rigsby dansant chacun de leur côté (tous deux étant isolés à leurs domiciles respectifs), mais en simultané.

Thanks for having our back #boocrew! So thankful to be coming back for another week and so proud of you @codyrigsby ♥️



A big thanks to the @dancingabc crew as well for making tonight happen. Who knew you could make a ballroom out of your living room!#DWTS #DWTS30 pic.twitter.com/GGYQUBfK2x