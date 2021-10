Karine Le Marchand fait un pas de plus vers le monde de l’agriculture. L’animatrice de L'Amour est dans le pré a annoncé ce mardi dans un post Instagram, sa « nomination d’ambassadrice pour la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour l’agriculture et l’écoresponsabilité ».

« Auprès de Renaud Muselier, et avec ses équipes, je vais pouvoir défendre concrètement l’intérêt des agriculteurs qui me sont chers, proposer des idées, et des actions concrètes pour faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique », écrit-elle, accompagnant une photo d’elle et du président du conseil régional, membre des Républicains.

« Je souhaite agir, il ne s’agit pas d’engagement politique »

« Je suis persuadée que pour changer les choses il ne faut pas culpabiliser les gens, mais au contraire les encourager », explique-t-elle plus loin dans son message. « Je souhaite agir », ajoute-t-elle, tout en précisant « qu’il ne s’agit pas d’engagement politique ». « L’écoresponsabilité est un chemin. Je serai heureuse de le montrer à ceux qui veulent s’y engager, qui ne savent pas comment s’y prendre, et qui ne demandent qu’à apprendre », écrit l’animatrice en clôture de son post Instagram.