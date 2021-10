Un jour de janvier, les téléspectateurs et téléspectatrices de TF1 découvraient Bruno, un tout nouveau champion, dans Les 12 Coups de Midi. Neuf mois plus tard, et après 252 participations au jeu de Jean-Luc Reichmann, le plus grand maître de midi de l’histoire a quitté le plateau sans son trophée. Ce mardi 5 octobre, le candidat s’est incliné face à son concurrent Loris.

« Quand je vois les proches de Loris… Je ne suis pas ravi d’avoir perdu… Mais quand je vois ses proches aussi émus, je suis ravi pour Loris. Et franchement, bien joué », a réagi Bruno à la suite de son élimination, dans un élan de fair-play. « Toutes les bonnes choses ont une fin et Loris, j’espère que tu vas aller super loin et je suis sûr que tu vas bien t’en sortir », a-t-il ajouté, tout sourire.

L’homme de tous les records

Jean-Luc Reichmann a rappelé que Bruno avait raflé tous les records qui soient. En septembre, il devenait le plus grand candidat de l’histoire des jeux télévisés en individuel dans le monde. Un record précédemment détenu par Marie-Christine de Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Il y a tout juste dix jours, le champion réalisait l’exploit d’atteindre le palier symbolique du million d’euros de gains et de cadeaux. Au terme de son incroyable épopée, le maître de midi est finalement reparti avec 1.026.107 euros de cadeaux et de gains.