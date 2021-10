Comme l’a révélé Raphaël de Casabianca sur son compte Twitter dimanche, Oli sera son prochain invité dans Rendez-vous en terre inconnue. L’animateur de l’émission de France 2 a posté une photo de lui et du rappeur sur le tarmac d’un aéroport, tous deux prêts à s’envoler. Le frère de Bigflo apparaît bien évidemment les yeux bandés, les invités du programme ne découvrant la destination du voyage qu’au tout dernier moment.

Si Raphaël de Casabianca ne donne aucun indice sur cette destination, selon Le Parisien ce lundi il pourrait s’agir de l’île de Madagascar, où l’animateur et Oli auraient atterri ce matin.

Oli succède à Vianney

Comme le rapporte le quotidien, Bigflo et Oli avaient fait part de leur souhait de participer à l’émission il y a quatre ans, sur le plateau de Touche pas à mon poste. « On l’a toujours regardé en famille, avait notamment expliqué Oli. C’est super poétique. Il y a un message à la fin où on apprend que cet endroit du globe est en danger. » Et le rêve est visiblement en train de se réaliser pour l’artiste, un voyage que les téléspectateurs découvriront prochainement.

Pour rappel, la dernière personnalité à avoir embarqué avec Raphaël de Casabianca est le chanteur Vianney. Leur voyage en Ethiopie avait été diffusé au printemps dernier sur France 2.