La télévision bouleverse ses programmations pour Bernard Tapie. A la suite de l’annonce du décès de l'homme d'affaires ce dimanche à l’âge de 78 ans, plusieurs chaînes ont décidé de modifier leurs grilles de la journée. C’est le cas de M6, qui déprogramme Enquête exclusive à 23h10, pour diffuser à la place un documentaire d’Emmanuelle Perez et présenté par Bernard de la Villardière, intitulé Bernard Tapie le dernier aventurier.

Du côté de France 2, une page spéciale lui sera dédiée dans 20h30 le dimanche de Laurent Delahousse. Puis en deuxième partie de soirée, la chaîne diffusera à 23h40 un numéro d’Un jour un destin consacré à l’homme d’affaires, à la place de l’émission Passage des arts présentée par Claire Chazal.

Des documentaires et un film

Toujours sur France Télévisions, en plus de ses éditions spéciales Franceinfo diffusera à 21 heures Libre, une série inédite sur l’homme d’affaires, signée Maxime Beneteau et Fabien Lasserre. En ce qui concerne France 3, Stade 2 reviendra ce soir « sur la carrière hors du commun et le parcours contrasté de Bernard Tapie, l’homme d’affaires puissant et l’amoureux du sport », précise un communiqué de presse.

Sur TF1, le groupe a annoncé sur Twitter consacrer une partie de ses JT de la journée à cette disparition. Un hommage sera également rendu dans 7 à 8 avec la rediffusion de son Portrait de la semaine réalisé il y a plusieurs mois pas Audrey Crespo-Mara. Enfin, TF1 Séries Film proposera quant à elle à 21 heures le film de Claude Lelouch Hommes femmes : mode d’emploi, dont l’un des rôles principaux est tenu par Bernard Tapie.