A partir de ce soir, les coachs de The Voice n’auront plus à appuyer sur leur buzzer. Après trois épisodes consacrés aux auditions à l’aveugle, l’édition « All Stars » de l’émission lance sa première soirée de « cross battles ». Comme lors de la précédente saison, chaque membre du jury enverra l’un de ses talents affronter un ou une candidate de l’équipe adverse. Les 30 chanteurs et chanteuses qui composent le programme sont désormais connues, l’occasion de se demander si, après leur première participation, les artistes ont décidé de se diriger vers leur mentor d’origine… ou pas.

20 Minutes a donc sorti la calculette. Sur 30 candidats et candidates, 13 n’ont pas pu retrouver leur coach d’origine puisque il ou elle ne participe pas à cette saison. A titre d’exemple, six interprètes – Ana Ka, Anahy, Louis Delort, Flo Malley, Atef Sedkaoui et Antoine Galey – faisaient partie de la Team Garou, qui ne participe pas à The Voice All Stars, lors des cinq premières saisons. Pour ces talents-là, impossible alors de raviver la flamme de la nostalgie avec leur ancien mentor.

10 talents ont fait le choix de la nostalgie

Qu’en est-il pour les 17 autres candidats et candidates ? Dix interprètes, soit la majorité des cas, ont décidé de faire un pas vers celui ou celle qui leur a tendu la main une première fois plusieurs années auparavant. La carte nostalgie a particulièrement bien fonctionné pour Jenifer et Zazie, qui ont chacune récupéré trois de leurs talents. Pour la gagnante de la première saison de la Star Academy, il s’agit d’Amalya Delepierre, Al. Hy et Leelou Garms. Quant à l’interprète de Rue de la paix, Demi Mondaine, Yoann Launay et Will Barber ont tous les trois choisi de retourner auprès d’elle.

Florent Pagny, quant à lui, compte dans son équipe deux de ses anciens talents : Anne Sila et Dominique Magloire. On notera toutefois qu’il retrouve également Ana Ka, une candidate de la team Garou qu’il avait « volée » au moment de « l’épreuve ultime » de la saison 5. La chanteuse avait ensuite été éliminée à la fin du premier prime en direct.

Patrick Fiori, lui, n’a participé qu’à la version Kids de l’émission. Il ne retrouve alors qu’une seule de ses anciennes candidates, à savoir Cassidy Cruiks, avec qui il avait travaillé lors de la quatrième saison.

Sept talents ont fait le choix (ou pas) de la nouveauté

Mika ne compte pour sa part aucun de ses anciens candidats dans son équipe. Il faut dire que le coach avait peu de choix puisqu’une seule personne qu’il a précédemment coachée a réussi à se qualifier pour les « cross battles ». Il s’agit de Gjon's Tears, talent de la huitième saison et représentant de la Suisse à l’Eurovision cette année, qui a préféré rejoindre Zazie pour cette deuxième chance.

Dix personnalités sélectionnées pour les « cross battles » vont donc retenter leur chance avec leur ancien coach et sept auront le droit à un nouveau mentor. Victoria Adamo, Anthony Touma et Olympe ont par exemple choisi de ne pas aller auprès de Jenifer, avec qui ils ont vécu leur première saison.

Parmi ces sept talents, on notera toutefois que trois d’entre eux n’ont pas eu la chance de choisir vers qui se tourner. Seul Florent Pagny a appuyé sur son bouton rouge pendant les prestations de MB14 (team Zazie en saison 5) et Manon (team Patrick Fiori en saison 6 de The Voice Kids). Patrick Fiori est également le seul à s’être retourné lors de l’audition d’Emmy Liyana (team Zazie en saison 6). Ce changement de coach imposé leur sera-t-il bénéfique pour aller encore plus loin que lors de leur premier passage dans The Voice ? Réponse bientôt…